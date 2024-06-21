主恩堂慶祝父親節特別崇拜

位於Parsippany 的新澤西 主恩堂於6月16日（星期日）舉行父親節特別崇拜，當日有兒童詩班二十多位小朋友以中英文獻唱「天父必看顧你」。他們穿著可愛的中式服裝以悅耳動聽的歌聲唱著「任遭何事不要驚怕，天父必看顧你；必將你藏祂恩翅下，天父必看顧你。有時勞苦，心中失望，天父必看顧你；危險臨到，無處躲藏，天父必看顧你。凡你所需祂必供應，天父必看顧你；時時看顧，處處看顧……。」他們唱完後，走到每位父親面前送上一份教會預備的小禮物，表示他們的心意。

戎翰牧師主日信息「爸爸在這兒」。他首先祝父親們父親節快樂！他語重心長地指出現今世代社會混亂，根據統計未婚生子日多，產生許多單親家庭，普遍父愛缺失，人們失去道德規範，任意妄為，不再重視家庭，是很可悲的。

所以需要回到信仰才能解決這個問題。上帝要更新人際關係，重建夫妻，父子關係，維繫家庭和社會的和諧。他提示大家，天父是最好的父親，祂接納我們，提醒我們要悔改，饒恕及彼此相愛；祂是我們隨時的幫助，無論什麼樣的境遇，祂陪伴引導我們。聖經教導我們生養的目的是要培育敬虔的後裔，使他們不僅對社會有用，也要對天國有用。

他引用聖經以弗所書6:1-4「1 你們做兒女的，要在主裡聽從父母，這是理所當然的。 2 -3 要孝敬父母，使你得福，在世長壽，這是第一條帶應許的誡命。 4 你們做父親的，不要惹兒女的氣，只要照著主的教訓和警戒養育他們。」教導孩子成為天父的孩子，使他們在人生道路上有天父的保守，可以離惡行善，並且祝福將源源不斷，是子女最大的福份。

主恩堂將於7月15~19日舉辦親子 聖經週，家長與子女一同學習及同樂(適於兒童5-11歲）。歡迎報名參加，請參閱主恩堂網站：cn.cccnj.org。新澤西主恩堂CCCNJ地址：232 S. Beverwyck Road, Parsippany, NJ 07054