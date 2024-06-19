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新州民主黨領袖諾克羅斯 涉敲詐遭起訴

編譯周芳苑／綜合報導

根據17日公布的起訴書，新澤西州數十年來的民主黨領袖諾克羅斯(George Norcross)被控敲詐勒索罪遭起訴，同列被告的還有包括其兄弟在內的5人，如罪名成立，六人恐面臨10至20年監禁。

新州總檢察長普拉特金(Matthew Platkin) 提交這份長達111 頁、共13條罪狀的起訴書；諾克羅斯的兄弟菲利普·諾克羅斯(Phillip Norcross)及另四名被告也遭指控。

普拉特金指控諾克羅斯在新州南部領導一犯罪集團，利用政治影響力在新州坎登(Camden)海濱規畫經濟重建、從中獲利，並且勒索和脅迫他人以獲取與重建相關的財產權和稅收優惠抵免。

起訴書稱，包括Cooper Health和保險公司Conner Strong & Buckelew CSB 在內的機構受益後占用房地產，並以數百萬元價格讓售所獲稅收抵免。

68歲的諾克羅斯(George Norcross)是保險業高管，曾任民主黨全國委員會(Democratic National Committee)成員，並當過庫珀大學醫療保健(Cooper University Health Care)董事會主席和保險業者Conner Strong & Buckelew董事長。

普拉特金17日舉行記者會，諾克羅斯也出席；普拉特金說，起訴書稱，諾克羅斯至少過去12年一直在該州經營犯罪組織，一群私營商人利用權力和影響力讓政府幫助其犯罪企業並從中獲利，對個人、企業、非營利組織、新州人民造成巨大傷害。

起訴書稱，諾克羅斯罪行包括惡言威脅一家在坎登海濱建造最高建築所需海濱產權的開發商，揚言如果開發商不配合放棄權利，將讓開發商不得在坎登推展業務。

新州 保險 民主黨

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