費城福建同鄉聯合會 賓州中國和平統一促進會 聯合歡慶 端午、雙親節
6月11日晚，費城福建同鄉聯合會、賓州中國和平統一促進會假華埠太湖酒家，共同慶祝中華民族傳統佳節端午節暨父母雙親節。
兩會會員暨各僑團僑領80多人齊聚一堂，桌面上擺滿了香噴噴的粽子，聯合會主席鄭麟介紹，端午節是一個有著厚重歷史傳統的節日。每逢農歷五月初五，世界各地的中國人都會吃粽子、插艾草、佩香囊、賽龍舟，在福州長樂，只要吃了「粽子」，這個端午節就過得圓滿了。即使在世界的任何角落，這小小的「粽子」，也能將海外遊子與祖籍國同胞們的心，緊緊地聯系在一起。
和統會會長王建明說，一個節日是一個民族追求的展示。中國人在端午節祈福消災，表達了追求美好生活的願望。母親節雖已過，父親節即將來臨，祝福鄉親們節日快樂、身體健康、安康幸福。
鄭麟帶頭唱起了歌曲《一路上有你》，表達了對雙親的感恩之情，同時也感謝會員們團結一致，共同努力，令會務發展蒸蒸日上，並對會員們送上了最美好的節日祝福。與會人士相繼演唱拿手歌曲，把酒黨歌，閒話家常，享用美味的家鄉美食，濃濃的中國味兒。會場氣氛溫情洋溢，其樂融融。
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