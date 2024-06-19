首屆LabShops杯美國華人匹克球團體 爭霸賽 成功落幕

參賽隊員合影

6月8日下午，中國傳統端午節 之際，在費城 西郊的高級匹克球體育館Bounce Pickleball Center，由LabShops冠名贊助，美國華人 匹克球協會大費城分會（GPACPA）承辦，首屆LabShops 杯美國華人匹克球團體爭霸賽隆重舉行。比賽吸引了費城周邊四個強勁華人匹克球團隊共七十多名匹克球運動員參加，兩百多名匹克球愛好者前來觀看，完美地展現了華人的團結拼搏精神。

本次比賽參賽團隊有：老牌勁旅獠牙鋒利的Black Shepherd一隊，奮起追趕敢打敢拼的Black Shepherd二隊，全明星代表的Concord協和隊，和神秘黑馬Upper Dublin 隊。每個隊由男單1人，男雙4對，女雙3 對，混雙4對，共14-20人組成。賽制為每個隊每個項目和其他三隊逐一拼殺一輪。每一場比賽為三局兩勝制打滿三局，每局11分發球得分制win by 2。

比賽在14個場地同時開戰，從下午1點激戰到8點，經過216場比賽，最後Black Shepherd一隊穩摘桂冠，Concord協和隊勇奪亞軍，Black Shepherd二隊和Upper Dublin隊獲得季軍。參賽運動員年齡最小的17歲，最年長的80多歲。最耀眼的是年輕小將Benjamin Xi, 在單打比賽中橫掃其他實力乾將，被評為本次活動最佳運動員，獲得由多次獲得美國匹克球PPA / APP / MLP 冠軍的華裔女將Anna Bright特別提供的簽名T-shirt。

匹克球（Pickleball）是一項正在風靡全球的新興運動，它融合了羽毛球、網球、乒乓球等運動的眾多特點，具有上手容易、運動量適中、娛樂性強等優勢，吸引了越來越多的愛好者。一般華人有羽毛球乒乓球基礎，更是上手容易，進步迅速。費城西郊的一群匹克球愛好者2024年2月成立了美國華人匹克球協會（ACPA）以及美國華人匹克球協會大費城分會（GPACPA），旨在向華人推廣普及匹克球運動，提供匹克球學習鍛鍊機會，組織各類匹克球比賽，讓華人匹克球發展壯大。協會已成功組織舉辦了深入人心的2023奧琪杯黑五華人匹克球友誼賽，鬧元宵2024華人匹克球娛樂賽，迎五四首界華人匹克球公開賽，並計劃將於中秋節前後舉行以家庭成員為組合的秀團圓華人匹克球公開賽，敬請大家積極準備、踴躍參加、熱情觀看。也希望其他各地區匹克球愛好者聯繫我們，成立當地分會，一起擴大推廣華人匹克球運動。

本次活動除了得到眾多志願者的無私幫助外，還得到了許多華人公司的贊助。特別鳴謝：Cup of Dreams 奶茶咖啡 店提供奶茶粽子贊助；Master Athletics匹克球產品公司提供產品購買優惠；Anna Bright 提供MVP獎品；Pickle Peacock 提供Joola 球拍購買優惠；Remax 房屋經紀Peter Fang, TD銀行房屋貸款 顧問Alyssa Li 提供銅級贊助；實驗室儀器和耗材供應商 Labshops提供金級冠名贊助。華人公司支持華人匹克，華人匹克為華人企業代言廣告。希望更多華人能加入到此項運動中來，更多個人、商家能贊助支持以後的活動。想瞭解匹克球，想成為ACPA會員，想支持華人匹克球，請電郵聯繫：[email protected]。