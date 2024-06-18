新州開發商 申請歷史遺址建倉庫惹議

新澤西州 房地產開發商Active Acquisitions申請將獨立戰爭期間曾是英軍營地的現有農場改建倉庫而引發爭議；居民與部分官員擔心將衍生噪音、交通及污染問題，倡議人士更稱歷史遺蹟將受威脅。

根據開會文件，Active Acquisitions 計劃在上弗里霍爾德(Upper Freehold)老約克路(Old York Road)上的61英畝土地建造兩座總面積45萬3720 平方呎倉庫；目前該土地上除了一棟住宅外都是農地。

上弗里霍爾德居民和鄰近阿倫敦(Allentown)官員多年來開會對該改建計畫表示擔憂。

蒙茅斯郡(Monmouth County)官員利西特拉(Ross Licitra)說，倉庫預建地事蹟是蒙茅斯戰役(Battle of Monmouth)前奏，也是美國歷史轉捩點。

蒙茅斯郡委員會(Monmouth County Board of Commissioners)與 Active Acquisitions目前正針對該地產買責談判。

蒙茅斯民主黨 州參議員戈帕爾(Vin Gopal)和伯靈頓民主黨議員墨菲(Carol Murphy)提出預算決議，為蒙茅斯郡提供800萬元以購買和保存該座老約克路地產。他說，美國獨立戰爭250週年將屆，應全力保護歷史地標以及代表的重要事蹟。

據記載，英軍1778年夏天撤離費城，計畫逃往英國據點曼哈頓；多數士兵步行穿過蒙茅斯郡，當年6月24至25日，英軍在阿倫敦停留，並在老約克路地產上紮營。另據加州 圖書館日記圖片，英國營地位於目前擬建倉庫的一部分。

阿倫敦市長弗里茨 (Thomas Fritts) 也反對建倉庫，他說，倉庫所在地與阿倫敦居民後院僅有約100呎緩衝區。阿倫敦隸屬蒙茅斯郡，是新州第三大歷史街區所在地，增建倉庫將增加80多個裝貨碼頭、每天多數千車輛。