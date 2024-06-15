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丈夫過世前2周 賓州婦人刮中100萬獎金 衣食無憂

編譯廖振堯／即時報導
匹茲堡居民凱倫·科夫曼結縭31年的丈夫羅勃於四月因腦瘤併發症去世。羅勃離世前兩周，凱倫買的一張州彩券刮中100萬元，讓他得以安心闔眼。(美聯社)
匹茲堡居民凱倫·科夫曼結縭31年的丈夫羅勃於四月因腦瘤併發症去世。羅勃離世前兩周，凱倫買的一張州彩券刮中100萬元，讓他得以安心闔眼。(美聯社)

賓州匹茲堡(Pittsburgh)的61歲居民凱倫·科夫曼(Karen Coffman)與結縭31年的丈夫羅勃(Robert Coffman)十分恩愛，但羅勃不敵病魔，今年4月因腦瘤併發症去世。但羅勃離世前兩周，凱倫買的一張州彩券刮中100萬元，讓他得以安心闔眼。

綜合媒體報導，凱倫形容自己一直很愛買彩券，尤其愛玩刮刮樂。她受訪表示丈夫的病情沒有好轉，她已經束手無策，女兒也搬回家中幫忙照料，而3月那天就跟其他日子一樣，她下班後在阿姆斯壯郡(Armstrong County)一處加油站花20元買了張刮刮樂，竟然當場就刮出100萬元。她難以置信地呆立店內，直到員工確認她確實贏得大獎。

凱倫開心到發抖，回家後立刻告訴羅勃這個好消息。凱倫表示，丈夫一直擔心離世後她可能會陷入經濟困難，而當她告訴他中了100萬元時，羅勃還以為是她故意撒謊讓他安心，凱倫還對他說：「我早告訴你我會中100萬元。」凱倫認為冥冥之中的某種力量讓她贏得大獎，而她希望羅勃在天之靈能看到這一切。

凱倫在女兒和孫子們的簇擁下，參加在加油站內舉辦的頒獎儀式，領取大型支票。凱倫之前從事老人護理工作，不過上個月決定退休，現在計畫與孫子們一起完成願望清單上的項目，像是去迪士尼世界玩以及深海釣魚之旅。「釣魚是我和我老公喜愛的活動，然後我讓我的孫子也開始釣魚，現在也能跟他去深海釣魚了。」

凱倫還打算將來搬到佛羅里達州，因為她討厭感冒、不想再過寒冷冬天，而等到事情都安定下來後，她會繼續買彩券和刮刮樂。凱倫可說是中獎常客，她說幾年前也曾贏得一次旅行、一些不錯的獎品和6萬5千元，不過這次是目前最大一筆彩金。

釣魚 加油站 迪士尼

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