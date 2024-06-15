賓州參議員費特曼夫婦 疑超速造成車禍

賓州 聯邦參議員費特曼 (John Fetterman)日前在結婚16周年紀念日當天，駕車載著妻子撞上另一賓州女子駕駛的車輛；根據車禍所在地馬里蘭州 警方報告，費特曼在撞車前超速行駛，遭判定有過失。

當天費特曼與妻子吉賽爾．費特曼(Gisele Fetterman)是在清晨7時45分左右駕車發生車禍。

車禍發生後，費特曼夫婦及被撞車的賓州女駕駛都被送往醫院。費特曼的Traverse和對方的Impala都在費特曼以遠超過上限的高速駕車出事後被拖走。

一名目擊者看到費特曼在賓州和西維吉尼亞州 之間的馬里蘭州漢考克 (Hancock)的68號州際公路出口前追撞車子；該路段限速為每小時70哩。

參議員發言人亞當斯 (Carrie Adams)聲明，出於謹慎，費特曼夫婦在當地一家醫院接受檢查，費特曼的肩膀受傷接受治療，兩人當天下午已經出院。

馬里蘭州警方正著手調查，未發出傳票。警方稱，費特曼和被撞車的女駕駛都接受酒精或藥物影響測試。

根據華盛頓郵報(Washington Post)，被撞車的賓州女駕駛今年62歲。

據透露，費特曼之前也有過超速紀錄，包括2016年及今年3月，他因超速至少24哩而收到兩張罰單，並需接受駕駛改善課程。