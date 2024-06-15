賓州參議員費特曼夫婦 疑超速造成車禍
賓州聯邦參議員費特曼 (John Fetterman)日前在結婚16周年紀念日當天，駕車載著妻子撞上另一賓州女子駕駛的車輛；根據車禍所在地馬里蘭州警方報告，費特曼在撞車前超速行駛，遭判定有過失。
當天費特曼與妻子吉賽爾．費特曼(Gisele Fetterman)是在清晨7時45分左右駕車發生車禍。
車禍發生後，費特曼夫婦及被撞車的賓州女駕駛都被送往醫院。費特曼的Traverse和對方的Impala都在費特曼以遠超過上限的高速駕車出事後被拖走。
一名目擊者看到費特曼在賓州和西維吉尼亞州之間的馬里蘭州漢考克 (Hancock)的68號州際公路出口前追撞車子；該路段限速為每小時70哩。
參議員發言人亞當斯 (Carrie Adams)聲明，出於謹慎，費特曼夫婦在當地一家醫院接受檢查，費特曼的肩膀受傷接受治療，兩人當天下午已經出院。
馬里蘭州警方正著手調查，未發出傳票。警方稱，費特曼和被撞車的女駕駛都接受酒精或藥物影響測試。
根據華盛頓郵報(Washington Post)，被撞車的賓州女駕駛今年62歲。
據透露，費特曼之前也有過超速紀錄，包括2016年及今年3月，他因超速至少24哩而收到兩張罰單，並需接受駕駛改善課程。
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