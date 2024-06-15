新州屋主擁房開銷成本 全美排名第4高

擁有自己的房子除了要付頭期款、房貸和成交費用，長期下來還要負擔水電公用事業、維修和其他費用。(pexles)

擁有自己的房子除了要付頭期款、房貸和成交費用，長期下來還要負擔水電公用事業、無線網路(WiFi)、房地產稅、屋主保險 、意外維修和其他家庭維護費用；個人理財網站Bankrate調查稱，目前全美屋主擁有並維護房屋的成本平均較四年前約高26%，新澤西州 的開銷則名列全美第四高。

根據Bankrate 最新的「屋主隱性成本研究(Hidden Costs of Homeownership)，以全美典型的一家庭住宅43萬6291 元房價 推估，頭期款、房貸等項目之外的額外隱性成本每年總計約1萬8118元，相當於每月1510元， 2020 年全年則為1萬4428元、每月1202元。

全美擁有及維護房屋的成本比四年前約高出26%，主要是因為房價上漲、通貨膨脹和保險費飆升。

研究顯示，新澤西州2024年的屋主隱性成本達一年2萬5573元，位居全美第四，較2020年高25%或5193元。

新州一家庭住宅房價中間值約50萬2400元，每年維護費約1萬48元，其他成本還包括1萬26 元房地產稅、1466 元屋主保險、每年1594元有線電視和網路費用以及2439元能源帳單。

全美屋主隱性成本前五名除新州排名第四外，其他包括冠軍夏威夷2萬9015元、第二名加州2萬8790元、第三名麻州2萬6313元以及第五名康州2萬3515元。

全美50州當中，肯塔基州屋主成本最低，平均每年僅1萬1559元；最低的五州除肯塔基州之外，另有阿肯色州1萬1692元、密西西比州1萬1881元、阿拉巴馬州1萬2259元、印第安納州1萬2259元。

許多人購屋過程可能未將這些隱性費用考量在內。根據 Bankrate 「屋主遺憾調查」(Homeowner Regrets Survey)，40% 受訪者稱，買房最大遺憾是低估維護費用和其他隱性成本。