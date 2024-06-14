吸引人才 賓州府擴大員工健保福利8/1上路

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)團隊將提高州府員工的健保福利 ，希望能與私營企業競爭，藉以吸引並留住人才；新措施8月1日正式生效。

州府提升員工福利案由「賓州雇員福利信託基金」(Pennsylvania Employee Benefits Trust Fund)批准，該基金負責管理多數州府員工、退休人員及其家屬的醫療保健福利，變更項目包括將員工家屬啟用醫療、處方、牙科和眼科保險的等待期由90天縮短至30 天，等待期後無需額外付款(buy-up contribution)。

初估， 變更8月1日生效後，將為新員工節省近2700 元。員工醫療保險 自入職第一天啟用。

針對等待期縮短，新制上路後，新受聘員工如果想為家屬提供處方藥福利，家屬須支付的購買繳款期將由 90 天縮短到 30 天，付費金額隨之降低。 新變更也擴大牙科網絡，約新增1000名賓州牙醫，並針對住院臨終關懷提供醫療保險。

不僅如此，從明年1月1日起，牙科福利將進一步提升，年度計劃最高限額將由目前1500元提高到2000元，不包括診斷和預防護理；此外，牙齒矯正等正畸處理終身最高限額由1750 元提高到2250元，涵蓋植牙。

針對眼科，明年眼鏡架承保範圍將增加 25 元、達175 元，單光過渡鏡片、雙焦點/三焦點鏡片承保範圍將各增加 65元、70 元。

新增福利將由聯邦政府雇主繳款和員工提供資金，員工不會增加繳款金額。

州長行政辦公室秘書韋弗(Neil Weaver)說，希望藉此全面支持聯邦雇員及其家屬的身心和財務健康；提升福利後，州府與私營部門及其他雇主相比將更具競爭力，有助於吸引並留住人才。

夏皮羅團隊一直致力解決州府勞力留任和招聘問題，夏皮羅上任首要任務之一是取消 92% 州府職位的大學學歷要求，隨後又擴大帶薪育嬰假、創造更多實習和學徒機會、並提供各式服務，包括兒童或老人護理、家庭或車輛維修乃至於寵物需求、教育和職業支援等。