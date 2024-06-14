AI衝擊 資金不穩 拜耳、必治妥陸續裁員

受人工智能科技影響，且資金來源不穩，位於新紐澤西州的拜耳因此展開裁員。(拜耳官方臉書)

由於受人工智能科技影響，且資金來源不穩，位於新紐澤西州的拜耳、必治妥施貴寶等大藥廠以及巴納巴斯醫療系統(RWJ Barnabas Health)等醫療業， 已經陸續開始裁員 。

生技製藥深潛(BioPharma Dive)企業分析刊物指出，2023年全美國中小型製藥廠已裁員1萬多人。專門報導大企業動向的跨茲(Quartz)網站說，輝瑞、亞馬遜的醫藥部門也開始裁員。

聯邦勞工 統計局說，從2023年3月到2024年3月，全國醫療照護業裁員人數達15萬，相較之下，2023年總共14.5萬，2022年10.7萬。 Tebra軟體公司調查發現，去年醫療照護業的員工，有三分之一遭解雇。

紐約求職公司Challenger, Gray & Christmas副總裁查倫哲(Andy Challenger)說，製藥業與生物科技業裁員的年增率高達28%。

新澤西 勞工廳列舉州內裁員的公司及人數如下：位於帕西盤尼(Parsippany)的Reckitt Benckiser, Mead Johnson, and RB Health100人；西橘市巴納巴斯醫療系統79人；史基爾曼(Skillman)市Kenvue51人；芙蘭德斯市西門子健康照護與診療醫院162人；惠盤尼市拜耳製藥35人；勞倫斯威爾市必治妥施貴寶863人。

下列是今年才宣布的去年裁員人數：帕西盤尼市費靈(Ferring)製藥79人；富蘭克林市實驗室公司(Labcorp)239人；橄欖山市西門子健康照護與診療醫院300人；全新澤西CVS連鎖藥房90人；皮派克-葛來史東(Peapack-Gladstone)的輝瑞製藥廠195人。

必治妥製藥公司表示，2025年底之前要減少15億元營運支出，大舉裁員是其中一環。CVS說，裁員是公司整頓的步驟之一。