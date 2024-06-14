我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

AI衝擊 資金不穩 拜耳、必治妥陸續裁員

記者張聲肇／綜合報導
受人工智能科技影響，且資金來源不穩，位於新紐澤西州的拜耳因此展開裁員。(拜耳官方臉書)
受人工智能科技影響，且資金來源不穩，位於新紐澤西州的拜耳因此展開裁員。(拜耳官方臉書)

由於受人工智能科技影響，且資金來源不穩，位於新紐澤西州的拜耳、必治妥施貴寶等大藥廠以及巴納巴斯醫療系統(RWJ Barnabas Health)等醫療業， 已經陸續開始裁員

生技製藥深潛(BioPharma Dive)企業分析刊物指出，2023年全美國中小型製藥廠已裁員1萬多人。專門報導大企業動向的跨茲(Quartz)網站說，輝瑞、亞馬遜的醫藥部門也開始裁員。

聯邦勞工統計局說，從2023年3月到2024年3月，全國醫療照護業裁員人數達15萬，相較之下，2023年總共14.5萬，2022年10.7萬。 Tebra軟體公司調查發現，去年醫療照護業的員工，有三分之一遭解雇。

紐約求職公司Challenger, Gray & Christmas副總裁查倫哲(Andy Challenger)說，製藥業與生物科技業裁員的年增率高達28%。

新澤西勞工廳列舉州內裁員的公司及人數如下：位於帕西盤尼(Parsippany)的Reckitt Benckiser, Mead Johnson, and RB Health100人；西橘市巴納巴斯醫療系統79人；史基爾曼(Skillman)市Kenvue51人；芙蘭德斯市西門子健康照護與診療醫院162人；惠盤尼市拜耳製藥35人；勞倫斯威爾市必治妥施貴寶863人。

下列是今年才宣布的去年裁員人數：帕西盤尼市費靈(Ferring)製藥79人；富蘭克林市實驗室公司(Labcorp)239人；橄欖山市西門子健康照護與診療醫院300人；全新澤西CVS連鎖藥房90人；皮派克-葛來史東(Peapack-Gladstone)的輝瑞製藥廠195人。

必治妥製藥公司表示，2025年底之前要減少15億元營運支出，大舉裁員是其中一環。CVS說，裁員是公司整頓的步驟之一。

裁員 新澤西 勞工

上一則

應屆大學畢業生最佳職涯都市 亞城全美第2

下一則

吸引人才 賓州府擴大員工健保福利8/1上路

延伸閱讀

上周初領失業救濟金人數增至9個月新高

上周初領失業救濟金人數增至9個月新高
最低工資調漲 加州快餐業削減近萬職缺

最低工資調漲 加州快餐業削減近萬職缺
CNBC：谷歌雲端部門將裁員 至少100人丟飯碗

CNBC：谷歌雲端部門將裁員 至少100人丟飯碗
微軟雲端和混合實境部門傳裁員千人 將專注成長領域

微軟雲端和混合實境部門傳裁員千人 將專注成長領域

熱門新聞

章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

2024-06-10 10:25
大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

2024-06-07 11:15
好市多伊州橡樹溪門店，即起入內需先持會員卡接受掃描。(特派員黃惠玲／攝影)

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

2024-06-04 10:03
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩劵局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

發現中獎嚇到手機掉地 3密州居民領走勁球頭彩8.4億

2024-06-12 10:17
伊州彩劵局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩劵局)

感覺好不真實 5.52億兆彩得主領獎 伊州打工人變億萬富翁

2024-06-10 10:53
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)

犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

2024-06-06 19:55

超人氣

更多 >
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨