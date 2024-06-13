我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

勁球2.21億落新州 校車司機電腦選號 一夕致富

編譯周芳苑／綜合報導
新州Preet Food Mart在10日售出勁球頭彩大獎彩券。(google map)
新州Preet Food Mart在10日售出勁球頭彩大獎彩券。(google map)

賣彩券的商店員工稱，新澤西州10日開出的勁球獎(Powerball )2.21億元頭獎得主是一名校車司機，中獎者也是開出該中獎彩票的便利商店常客。

中獎彩券從林登沃爾德(Lindenwold)Chews Landing 路上的便利商店Preet Food Mart賣出，該店員工帕特爾(Harish Patel) 稱，在大獎開出的前幾分鐘，即10日晚間10時半左右，該位幸運顧客購入該張機器選號的中獎彩票(Quick Pick ticket)。

帕特爾說，中獎男子經常光顧那家商店，每次約會花60元買彩票。

新澤西州彩票官員11日召開記者會頒發3萬元獎金支票給Preet Food Mart老板，作為售出頭獎商店的佣金。

新州州長墨菲(Phil Murphy)四年多前簽署法律，允許新州彩票中獎者保持匿名。

這次勁球獎頭獎獎金是新州今年所售出、金額第二高的中獎彩券。

不到三個月前，有人在海王星鎮(Neptune Township)的連鎖零售商店 ShopRite買彩票，中了11.3億元的兆彩(Mega Millions jackpot)頭獎，到目前為止這位巨額獎金的得主都未出面。

勁球獎10日抽獎時，全美僅有在Preet Food Mart售出一張頭獎彩票，如果選擇一次領取現金，可拿回1.047億元。獲勝者可在一年內申領獎金。

頭獎得主以2億9220萬1388比1的比率中獎。

10日晚間抽獎後，全美沒有任何一張彩票贏得二獎；新州在這次開獎日期前共賣出5萬元彩票。

新州上一次贏得勁球頭獎是2021年1月30日，一名在漢諾威 (Hanover) 一家便利商店 QuickChek 買彩票的幸運兒當晚贏得3320萬元獎金。前一周1月23日，另一人在克利夫頓便利商店購買彩票，贏得2330萬元大獎，創下新州連續二周開出頭獎的紀錄。

1992年勁球推出以來，新州已開出13次頭獎。

蒙茅斯郡(Monmouth County)是在今年3月26日開出11.3億元大獎，創新州有史以來所獲得的最高獎金紀錄，該次獎金也是全美國彩票史第八高。

新州 勁球 新澤西州

上一則

無證客湧入 芝市無家可歸人數激增3倍

下一則

勁球8.4億得主現身 3密州人暴富 中大獎嚇到手機掉地

延伸閱讀

學校、公園有鉛害 新州翠登市孩童受檢

學校、公園有鉛害 新州翠登市孩童受檢
新州山羊迷路街頭 警出動援救 發現是「新婚禮物」

新州山羊迷路街頭 警出動援救 發現是「新婚禮物」
藥房疫情後倒閉潮 醫療照護資源減少 影響少數族裔社區

藥房疫情後倒閉潮 醫療照護資源減少 影響少數族裔社區
新州國會眾議員病逝 仍贏得民主黨初選

新州國會眾議員病逝 仍贏得民主黨初選

熱門新聞

好市多伊州橡樹溪門店，即起入內需先持會員卡接受掃描。(特派員黃惠玲／攝影)

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

2024-06-04 10:03
章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

2024-06-10 10:25
大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

2024-06-07 11:15
伊州彩劵局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩劵局)

感覺好不真實 5.52億兆彩得主領獎 伊州打工人變億萬富翁

2024-06-10 10:53
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩劵局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

發現中獎嚇到手機掉地 3密州居民領走勁球頭彩8.4億

2024-06-12 10:17
涉嫌行兇的32歲女子畢昂卡‧葉利斯。(北歐姆斯特德市警局)

犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

2024-06-06 19:55

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？