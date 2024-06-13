勁球2.21億落新州 校車司機電腦選號 一夕致富

新州Preet Food Mart在10日售出勁球頭彩大獎彩券。(google map)

賣彩券的商店員工稱，新澤西州 10日開出的勁球 獎(Powerball )2.21億元頭獎得主是一名校車司機，中獎者也是開出該中獎彩票的便利商店常客。

中獎彩券從林登沃爾德(Lindenwold)Chews Landing 路上的便利商店Preet Food Mart賣出，該店員工帕特爾(Harish Patel) 稱，在大獎開出的前幾分鐘，即10日晚間10時半左右，該位幸運顧客購入該張機器選號的中獎彩票(Quick Pick ticket)。

帕特爾說，中獎男子經常光顧那家商店，每次約會花60元買彩票。

新澤西州彩票官員11日召開記者會頒發3萬元獎金支票給Preet Food Mart老板，作為售出頭獎商店的佣金。

新州 州長墨菲(Phil Murphy)四年多前簽署法律，允許新州彩票中獎者保持匿名。

這次勁球獎頭獎獎金是新州今年所售出、金額第二高的中獎彩券。

不到三個月前，有人在海王星鎮(Neptune Township)的連鎖零售商店 ShopRite買彩票，中了11.3億元的兆彩(Mega Millions jackpot)頭獎，到目前為止這位巨額獎金的得主都未出面。

勁球獎10日抽獎時，全美僅有在Preet Food Mart售出一張頭獎彩票，如果選擇一次領取現金，可拿回1.047億元。獲勝者可在一年內申領獎金。

頭獎得主以2億9220萬1388比1的比率中獎。

10日晚間抽獎後，全美沒有任何一張彩票贏得二獎；新州在這次開獎日期前共賣出5萬元彩票。

新州上一次贏得勁球頭獎是2021年1月30日，一名在漢諾威 (Hanover) 一家便利商店 QuickChek 買彩票的幸運兒當晚贏得3320萬元獎金。前一周1月23日，另一人在克利夫頓便利商店購買彩票，贏得2330萬元大獎，創下新州連續二周開出頭獎的紀錄。

1992年勁球推出以來，新州已開出13次頭獎。

蒙茅斯郡(Monmouth County)是在今年3月26日開出11.3億元大獎，創新州有史以來所獲得的最高獎金紀錄，該次獎金也是全美國彩票史第八高。