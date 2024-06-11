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新澤西19州立公園 7月1日起恢復收費

編譯周芳苑／綜合報導

歷經新冠疫情後，新澤西州19座州立公園或州立森林即將自7月1日起恢復收費。

2020年新冠疫情爆發以來，新州州立公園時隔三年首度再次收費。這也意味著再過幾個星期，遊客必須買票才能進入Batsto Village、Atsion Recreation Area、Washington Crossing，以及其他16個公園或森林。

門票2元到10元不等，取決於公園，也與遊客是步行、騎自行車還是開車前來有關；此外，有些是天天收費，有些僅週末收費。

新州州長墨菲(Phil Murphy)在2025財年預算中恢復州立公園收費，已獲新澤西州立法機構通過，預訂7 月1日實施。

疫情期間，新州州立公園在「免稅假期」(tax holiday)措施下，2021 年起對出示疫苗接種卡的入園遊客暫停收取費用， 2022、 2023 年持續暫停收費。

恢復收費後，遊客仍可免費進入行山步道，例如全州公園系統中最大的土地「沃頓州立森林」(Wharton State Forest)，Batsto Village 和 Atsion Recreation Area都在該森林裡。

新澤西州提供年費50元的州立公園通行證，但不內含露營費、也不保證可在公園額滿時入內。屆齡62歲長者和殘障人士可申請免費入場、免費停車以及露營費折扣。

根據規劃，19座新州州立公園中有6座周一至周六不收費，包括Allaire State Park、 Batsto Village 、Parvin State Park、 Ringwood Manor、Skylands、Washington Crossing State Park。

州立公園 新澤西州 新州

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