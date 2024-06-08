新澤西街頭幫派 武裝搶劫遭聯邦指控

新澤西州 哈德遜郡(Hudson County)街頭幫派24名成員因武裝搶劫、偽造支票 計劃和販毒等犯罪行為，面臨聯邦指控。

這24人屬於Booker T街頭幫派，在澤西市博根-拉菲逸社區(Bergen-Lafayette)的 Booker T住房計畫附近活動。新州聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney's Office District of New Jersey)透過新聞稿表示，被告已被起訴，訂6月6日下午在紐瓦克聯邦法院出庭。

當局稱，根據對該幫派活動的調查，成員出售大量毒品，包括海洛因、芬太尼和古柯鹼。

該幫派成員還進行支票欺詐，造成受害人約 10 萬元損失。檢察官稱，2022年9月至2024年5月期間使用各種方法獲取詐欺 支票，之後將這些支票存入幫派成員所控制的銀行帳戶。

聯邦當局並聲稱，兩名成員海明威(Juan Hemmingway)和墨菲(Stephon Murphy )5月6日將一名男子強行趕出座車，用槍威脅他，並從他身上偷走多件物品，包括Percocet鴉片類止痛藥丸。

這些幫派成員都被控犯有「霍布斯法案」(Hobbs Act)搶劫罪。海明威另被指控串謀進行銀行詐欺、揮舞槍支和串謀使用受管制危險物品。墨菲還被指控在搶劫過程中揮槍。

聯邦檢察官塞林格 (Philip R. Sellinger)表示，參與暴力和販毒活動的街頭幫派大大破壞社區居民生活品質；這次指控 24 名被告表明了他們與執法夥伴合作不懈、致力根除幫派相關犯罪行為，保護社區安全。

哈德遜郡檢察官辦公室上周針對4月30日24 歲男子被槍殺案起訴兩名男子，墨菲是其中之一，被控持有武器、搶劫和入室盜竊罪。

其他 22 名被告被控罪名還包括串謀實施銀行詐欺、串謀分發受管制危險物品，有些人同時犯下這兩項罪行。