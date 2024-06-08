費城青少年開贓車撞死人逃逸 5人被捕

警方稱，一名 17歲青少年上月底晚間駕駛一輛偷來的多功能車 (SUV )， 在費城 北部撞死一名中年摩托車騎手；連同肇事者在內的五名同車青少年撞車後試圖逃離現場，在短時間內被警方全部逮捕到案。

警方紀錄顯示，5月28日晚間8時剛過，這群青少年同乘一輛起亞(Kia)車，在前街(Front Street)上往北行駛；調查人員稱 ，17歲司機超速並且闖紅燈，撞上一名騎乘哈雷戴維森(Harley-Davidson)摩托車的55 歲騎士，該輛摩托車當時正在狩獵公園大道(Hunting Park Avenue)上向西行駛。

警方稱，事故發生後，肇事青少年司機繼續在前街上行駛約 1000呎；調查人員表示，司機連同四名14至17歲的青少女隨後從車上下來， 朝不同方向徒步逃跑，警察據報趕往現場後，隨即追趕約兩個街區。

五名青少年全部被警方追捕並拘留。

被撞的摩托車騎士經確認為費城居民卡西利亞斯 (Wilberto Casillas)，當晚8時18 分被宣布當場死亡。

警方表示，五名青少年乘坐的起亞車於事發前5 月 27 日在費城東北部被盜。

四名青少女乘客都被指控收受贓物、共謀、逃避逮捕和未經授權使用機動車輛；開車的17歲青少年指控仍在審理中。