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徵才廣告須列薪資 新州議會勞委會過關

記者張聲肇 ／綜合報導
新澤西州參議會委員會6日通過法案，規定員工人數10人以上的公司刊登徵才廣告，必須言明薪資大概數額及附帶福利。(特派員黃惠玲／攝影)
新澤西州參議會委員會6日通過法案，規定員工人數10人以上的公司刊登徵才廣告，必須言明薪資大概數額及附帶福利。(特派員黃惠玲／攝影)

找工作的人，可能再也不用為「薪資大概多少」的問題傷腦筋了。 新澤西州參議會委員會6日通過法案，規定員工人數10人以上的公司刊登徵才廣告，必須言明薪資大概數額及附帶福利。

參議會2310號法案，又稱「薪資透明法」，以9比1票通過州議會勞工委員會；參議會的勞委會已於5月6日4比0票通過該法案。

提案的參議員莫瑞亞提(Paul Moriarty，民主黨)說，招聘的過程，因為雇主和員工之間像跳歌伎舞，來來回回，先面試，雇主滿意的話，又要人家回來再面試一回，直到求職者聽到待遇內容才了結，太浪費時間了。

參議會接著要由預算與撥款委員會投票表決，時間未定。若通過、實施，雇主初犯罰款300元，此後每違犯一次，罰款600元。先前草案的法則更重，最高可達1萬元。

莫瑞亞提說，雖然罰款數額不大，這條法規仍有「咬傷」人的效力。「你除了繳罰款，也為自己開啟了民事訴訟的大門。法律就不容許你對它嗤之以鼻。」

他說，「一開始，大家也許不了解這條法律，等大筆罰單下來，就知道這下子吃虧大了。」

這是州議會第二度試圖完成有關立法；高罰則版去年提到議會委員會後，就再無進展。

新澤西商會負責政府關係的副會長艾根頓(Mike Egenton)也是職業說客。他說，商會不見得支持這個法案，不過，因為罰款不高，也就不再反對。

他告訴州議員，「我對本會會員很有信心，他們在各行各業都是良善的行為人，只做該做的、對的事情。」

澤西市已在2022年率先採行薪資透明法規，對象是員工五人以上的企業雇主，市議會和市長去年展開宣傳。

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