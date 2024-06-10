14投資人失金1850萬 告亡故會計師求償

14名投資 人向聯邦法院提告，說賓州蒙哥馬利郡會計師沛札諾(Joseph Pezzano)生前以代為投資的名義，侵吞他們總共1850萬資金，其中有人連退休老本都被沒了，如今生活無著。

受害人都是費城 電力公司的退休人員，其中一人說，他相信沛札諾的話，「雖然不會大賺一筆，穩定回收沒有問題」，才把401(K)帳戶的存款和其他現金一併交給這位在地方有人望的會計師處理，他一直以為退休老本已存進國稅局的退休專案帳戶。

這宗訴訟揭露更多人可能被沛札諾坑掉不少錢的醜聞。目前已知至少四個州70多人受害，其中有人一輩子的儲蓄都沒了。訴狀說，「這起詐欺案的主角就是約瑟夫‧沛札諾，轉型為投資仲介的爺爺稅務會計師。」

73歲的沛札諾去年聖誕節過世。生前據悉透過自己的JPA R/E Associates公司處理了至少3000萬元的投資。

另一宗向蒙哥馬利郡法院提出的訴訟，訴請法院幫原告取回1.2萬到300萬元不等的投資。費城詢問報說，聯邦調查局已介入調查。

根據前述14人向賓州東區聯邦法院提出的訴狀，沛札諾在大學村(Collegeville)的會計師事務所、遺孀寶拉‧沛札諾等人合夥詐騙牟利，挪用原告的終身積蓄和退休金 ，給被告的家屬和生意夥伴購買不動產，從頭到尾根本都沒拿去投資。

訴狀說，寶拉是她丈夫遺產的唯一繼承人，因此是詐騙所得的最大受益人。媒體日前打電話到她家，所獲的答覆是：「無可奉告，我一句話都不會說，你們可以去找律師。」處理沛札諾資產的律師波爾頓(Thomas Boulden)和沛札爾的女兒也對詢問報的提問不予回應。