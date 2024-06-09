太熱了 賓州、新州今夏電費估近700元

國家能源援助主任協會(National Energy Assistance Directors Association, NEADA)公布報告，由於高溫 難耐，賓州 和新澤西州6到9月平均每戶電費預計將花近700元才足以保持涼爽，較去年夏天約高12%。

包括賓州和新州在內的大西洋中部地區(Mid-Atlantic)平均每戶電費691元，較去年夏天增加80餘元。

NEADA執行董事沃爾夫(Mark Wolfe)是報告作者，他表示，除非採取因應措施，否則電費支出將持續增加。

這份報告涵蓋NEADA、能源貧困與氣候中心(Center on Energy Poverty and Climate)的預測，NEADA代表了「低收入 家庭能源援助計畫」(Low Income Home Energy Assistance Program，LIHEAP)的各州主任，能源貧困與氣候中心旨在協助落實LIHEAP。

美國去年熱浪創1936年以來紀錄，南部和西南部所受衝擊最大，高溫相關死亡人數創新高，根據疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention，CDC)，2300餘人死亡與高溫有關。

預報員預測，賓州、新州今年可能創最熱紀錄；公用事業費用將隨之增加。

但為賓州東南部120餘萬住宅用戶供電的Peco發言人斯莫爾(Greg Smore)稱，今夏預計每月平均電費135至188元，略低於去年夏天；Peco供電率6月略降，9月才會再調整。

全美家庭10年前夏季為降溫平均支付電費476元，在未經通膨調整下。今年預計達719元。

報告稱，大西洋中部夏季電費料將略低於全美平均，但增幅恐高於全美。預計出現兩位數成長的三個區域另包括東南中部地區、太平洋海岸。

值此LIHEAP資金減少之際，電費上漲恐對低收入家庭產生毀滅性影響。LIHEAP州董事報告稱，今年將有100餘萬戶家庭無法獲得資助，再加上聯邦資金削減約20億元，援助隨之減少。

賓州、新州都設有措施防止電力業者寒冬時切斷服務，夏季無此保護措施；對此，斯莫爾說，一旦宣布進入高溫緊急情況，Peco將主動暫停斷電。