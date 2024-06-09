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養貽貝淨河 費城實驗室產量加倍

編譯周芳苑／綜合報導
養殖淡水貽貝(mussels)對於清潔費城河流至關重要。(麻州漁業和野生動物部門官網)
養殖淡水貽貝(mussels)對於清潔費城河流至關重要。(麻州漁業和野生動物部門官網)

養殖淡水貽貝(mussels)對於清潔費城河流至關重要，而最近「費爾蒙特水廠」(Fairmount Water Works)組織等機構的科學家經多年研究有大突破，找到一種新方法讓養殖貽貝產量加倍。

淡水貽貝躺在河床上，吃著水道裡的化學物質、細菌和其他殘骸，被用來清潔費城河流。

費爾蒙特水廠五年來持續探索善用貽貝清潔河流的可能性。包括費爾蒙特水廠科學家在內的六個機構研究改善生物多樣性、清潔水道並想方設法讓許多水生生物能夠對抗污染。

在水務局的貽貝孵化場內，資深科學家巴特勒(Lance Butler)和項目專家博伊爾(Shannon Boyle)負責領導實驗室生產淡水貽貝，特別側重「alewife floaters」，藉以改善費城河流品質；他們最近另有突破性發現，全球首見。

巴特勒和博伊爾一改將貽貝附著在藍鰣魚、鰣魚或河鯡等本土魚類上生產貽貝的例行性法，改將貽貝引入更便宜且易取得的休閒運動魚「雜交條紋鱸魚」(hybrid striped bass)上，貽貝產量增加一倍多，每條魚產出的貽貝由80個增加到200多個。

該孵化場占地600平方呎，每年生產2萬至4萬個貽貝，不久後將搬遷到Bartram's Garden；巴特勒說，孵化場搬遷更添助力，每年貽貝產量將達50萬個。目標是讓100萬隻貽貝回河裡扮演清潔要角。

麻州漁業和野生動物部門(Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife)稱，單一貽貝每天可過濾15加侖水，牡蠣每天過濾量為20至30加侖水，但生長密度不如貽貝。

巴特勒稱，全美有300多種貽貝，多數受威脅而瀕臨滅絕、或已滅絕；魚類是貽貝的代步工具，在水壩建設等障礙下，貽貝可附著的魚減少，連帶威脅貽貝。

數十年來，全美各地科學家致力利用貽貝、牡蠣和蛤等貝類清潔水道，包括紐約的布朗克斯河(Bronx River)以及墨西哥灣沿岸(Gulf Coast)等。

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