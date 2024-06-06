賓州官員：擴建德拉瓦港 恐威脅費城港口

德拉瓦港擴建計畫在獲得各方資助後重回正軌，德拉瓦州 期盼這個耗資6.35億元的歷史性計畫擴大貨櫃吞吐量並創造6000個新就業機會，但賓州 官員和企業對此表示，德拉瓦河貨運競爭再次白熱化，將對上游25哩的費城 港口構成威脅。

德拉瓦州2018年選中負責威爾明頓港(Port of Wilmington)營運，並在附近建造貨櫃碼頭的公司財務陷困境，去年委託新的港口營運商並為擴張計畫爭取到聯邦資助，州府也提供近2億元資金。

賓州官商界對德拉瓦港擴建多所顧慮，專門向私人業者租賃碼頭的州立機構「費城地區港務局」(Philadelphia Regional Port Authority , PhilaPort)對港口擴建工程環境許可提出法律質疑，本月稍早被德拉瓦州駁回；費城和南澤西港口營運商霍爾特物流公司(Holt Logistics Corp)表示將提上訴，該公司也提訟質疑聯邦政府批准擴建計畫。

海運業顧問豪蘭(Susan Howland)說，涉及新澤西、賓州及德拉瓦州的綜合港口區承受來自南大西洋港口的巨大壓力，港口擴建強化了該地區繼續作為水果、肉類等易腐貨物進出門戶的能力。

雖然無法改變港口位置，美國陸軍工程兵團(U.S. Army Corps of Engineers)2021 年將德拉瓦河河道由40呎加深到 45呎，賓州和聯邦投入約5億元，德拉瓦、新澤西州反對疏浚工程，拒絕分擔費用。

2016年中美洲巴拿馬運河擴建以來，費城和東岸其他港口貨櫃運輸量增加。

費城港口去年貨運量較2016 年增加 80%；在州長沃爾夫 (Tom Wolf) 領導下，賓州投資 5億餘元，為費城港口建造新的起重機、倉庫並進行其他基礎設施升級。

數據顯示，截至今年3月，約20萬3000 單位貨櫃穿過費城，較2023 年同期增加 10%，成長幅度與紐約、新澤西、喬治亞和維吉尼亞等競爭對手港口相近。

分析師稱，因應貨櫃量增加，主要海運承運人已在東岸自行投資貨櫃設施，將德拉瓦河業務轉移到自己碼頭的可能性隨之增加，德拉瓦州擴建新貨櫃港口將對他們來說將構成威脅。