RWJBH亞太裔傳統月社區健康日義診活動成功舉辦

5月18日，羅伯屋强生醫院（Robert Wood Johnson University Hospital），羅格斯醫學院（Rutgers Medical School）及華人 醫療服務（Chinese Medical Program）共同在蜜豆郡健康辦大樓（Middlesex County Office of Health Services ）為社區舉辦的“亞太裔傳統月大型社區健康日義診”活動成功舉辦。Piscataway 市長Brian Wahler和Council President Gabrielle Cahill 專程到訪並支持此次亞太裔健康日活動。

這次特別的“亞太裔傳統月健康日義診”活動已經在2022年舉辦了第一届，去年因爲連續下雨未能舉辦，所以今年在各方面的支持下在室内舉辦有更多的健康部門參加支持特別成功，也吸引了更多的社區民衆來參加。羅伯屋强生醫院，羅格斯醫學院，新澤西癌症中心，羅伯屋強生醫院社區健康推廣計劃，蜜豆郡健康辦，華人醫療部，印度 醫療部，羅伯屋强生大學醫院中風 中心，羅格斯大學健康及耆老研究所，RWJBH乳癌防護及聯絡中心，RWJ Fitness Center，CEED Program，Rutgers Mason Gross Integrated Dance Collaboratory，全美精神健康联盟新泽西分部，聯合保險 ，家庭健康及生育計劃，Equitable, Fidelis, Senior Solution, 癲癇/精神神經内科，樂康藥房，博愛藥房，Church in Piscataway，文創交流促進會，Green OX Cinema，NHT Global, Abacus Federal Savings Bank，印度裔社區及商家，以及很多未能到場的健康機構都積極參與了這次活動，並為活動準備了豐富的抽獎禮品，如美東超市，聯合保險和很多熱心商家及機構，組委會在此一同表示感謝。

本次活動上的篩檢項目很豐富，包括羅格斯醫學院林偉如醫生帶隊的醫學生及醫生團隊，以及蜜豆郡健康辦公室及CEED健康篩檢計劃等醫療部門帶來的兒童血鉛含量檢測 ，前列腺驗血檢查，眼睛檢查，測血糖，量血壓，身體質量指數檢查等等，此外包括藥房咨詢，專科及各個健康展臺的豐富資訊，讓來參加的活動的社區民衆受益匪淺。除了健康篩檢及醫療健康展臺外，還有豐富多彩的亞裔傳統文化節目，中國傳統舞蹈，旗袍表演，太極表演及互動，帕金森運動教學，包括印度舞和時下最流行的科目三舞蹈都有機會一起學起來，另外還有兒童游戲及豐富禮品抽獎，以及健康飲食專家提供的健康食品試吃。讓很多來活動的人表示真的是不虛此行，明年還會繼續來參加。

來自美國青少年領袖聯盟AYLUS的義工們幫忙佈置展臺，簽到注冊，游戲指導，禮物發放，抽獎，打掃衛生等各種服務，讓這次健康日活動順利開展得到支持和保障。RWJBH華人醫療服務部也為大家介紹了她們在醫院裏的一站式服務，包括預約，翻譯，交通，門診，手術，以及網絡健康講座和綫下教育活動等各種醫療服務，也希望把醫院裏豐富優質的醫療資源傳遞給華人社區及民眾，希望大家廣汎分享未來有更多亞太裔社區可以參加。

詳情請致電華人醫療服務部：732-923-5057