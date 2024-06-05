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新州車險年度保費 全美第五高 消費者抱怨

編譯周芳苑／綜合報導

根據MarketWatch Guides最新報告，新澤西州車險年度保費名列全美第五高。

保險倡議者稱，維修成本高昂、車禍增加助長保費；消費者權益倡議者卻認為，保險業者提高費率旨在賺取高利潤。

2024年4月的此一報告顯示，新州最便宜的責任險保費為每年1032元或每月86元。全美僅密西根州、康州、紐約州和佛羅里達州費率高於新州。

代表保險公司的美國財產傷亡保險協會(American Property Casualty Insurance Association)副主席帕斯莫爾(Robert Passmore)說，新州車險保費向來高，主要是因為人口稠密，更多人會遭遇更多事故。

帕斯莫爾說，車險費率如此之高是因為疫情以來車禍數量激增；越來越多人因超速行駛而收到罰單，路上開車分心的情況也增加。

此外，20年前，發生事故的汽車修復費用比現在便宜。帕斯莫爾解釋，20年前裝擋風玻璃，只需要一塊玻璃、一個橡膠墊圈和一些黏合劑，在車道上就可完成，如今車內有感測器和攝影機，修理擋風玻璃更困難。

儘管如此，消費者權益倡議者和居民認為，車險公司太追求利潤。

美國消費者聯合會(Consumer Federation of America)研究員兼宣傳助理德隆(Michael DeLong)說，技術推陳出新導致費率上漲，但「保險公司貪婪」是另一要素。

德隆認為，保險費率須與投保人風險程度精確搭配，利潤不應過高。

2023年1月以來，新州已有20多家車險業者以兩位數幅度調升保費。

新州銀行和保險廰(New Jersey Department of Banking and Insurance)發言人托馬斯 (Dawn Thomas) 說。保費提高部分歸因於通膨趨勢、再保險成本、供應鏈問題、新車/二手車價格上漲、汽車維修成本增加、超速和分心駕駛機率增加導致更嚴重的事故。

托馬斯說，費率變更須符合特定標準，不合規者不得調高費率。

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