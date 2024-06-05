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財務陷困境 費城藝術大學宣布6/7起關閉

編譯周芳苑／綜合報導
位於費城的藝術大學將從本周五(6月7日)起關閉。(藝術大學官方臉書)
位於費城的藝術大學將從本周五(6月7日)起關閉。(藝術大學官方臉書)

位於費城的藝術大學(University of the Arts)日前宣布，由於財務困難，該校從本周五(6月7日)關閉，大約1100名學生和700名教職員工相關的課程也將結束。

藝術大學許多學生和老師5月31日透過「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)得知學校關閉的消息，學校則直到6月2日才發布官方說明予以證實。

大學領導層透過聲明說，「懷著最深切的悲傷，藝術大學將於2024年6月7日關閉。」校方針對緊急危機以及持續開放的途徑審慎評估，但雖已盡力，仍無法找到持續開放、提供服務的方法。

該大學聲明表示，將幫助學生轉學到位於費城的鄰近大學，包括天普大學(Temple)和德雷塞爾大學(Drexel)等。

藝術大學成立於1876年，前身「賓州博物館和工業藝術學院」(Pennsylvania Museum and School of Industrial Art)，是全美最古老的藝術學院之一。

藝術大學校長沃克(Kerry Walk)表示，全校約700名員工均將被解雇。

校方領導層日前稱，藝術學院與許多高等教育機構一樣，財務狀況欠佳，沃克說，由於基礎設施需要維修、缺乏助學金和贈與、入學人數比十年前幾乎減少一半，學校現金短缺。

根據費城詢問報審閱的財務報表，藝術大學截至6月30日的財年間，營業虧損1200萬元，總收入6300萬元。

同樣位於費城，堪稱全美最古老藝術學校的賓州美術學院(Pennsylvania Academy of the Fine Arts)今年稍早宣布，下學年告一段落後將結束學位課程。

費城 賓州 德雷塞爾

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