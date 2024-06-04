金安迪選新州聯邦參議員 亞裔選民興奮

金安迪目前為新州國會眾議員。(金安迪臉書)

新澤西州 民主黨籍居民薩德瓦尼(Gouri Sadhwani)對今年總統大選興趣缺缺，但表示為防止川普上任，她計畫投給拜登總統。可是在談到參議院競選時，薩德瓦尼的表現卻完全相反，她對民主黨眾議員金安迪(Andy Kim)的參選，感到興奮。

在小時候從印度移民新州 的52歲薩德瓦尼表示：「金安迪非常不同；他在最恰當的時間，出現在最恰當的地點，並擁有最恰當的勇氣。」

薩德瓦尼是新澤西州快速成長的亞裔 美國人群體的一份子；新州亞裔群體從2000年到2022年激增了99%，占了新州人口成長的11%；新州亞裔群體也非常多樣化，其中，印度裔占了新州所有亞裔人口的40%以上，但同時也有大量的華裔、菲律賓裔和韓裔居民；而金安迪競選參議員，正是瞄準了這波人口結構的變化。

選民和專家表示，新州候選人和政黨，過去在吸引並與亞裔互動的方面，並不是特別有成效；但隨著金安迪在民主黨初選民調中成為領頭羊，許多人認為，他的參選將迎來全新的積極選民世代。對金安迪來說，如果當選，他將成為首位韓裔參議員，並將會是聽取向來感覺遭美國政治排除在外的投票群體意見的最佳機會。

金安迪在接受訪問時，表示自己也是亞裔社區的一員：「當仇外心理激增時，我們不僅希望有政治人物來與我們交談，不要把我們當成特殊利益團體，而是將我們的社區視為一個完整、充滿活力且複雜的群體，需要你用心去傾聽。」

亞裔目前在新州選民中占超過9%，且持續快速成長中。從2010年到2020年，新州有選民資格的亞裔和太平洋島選民人數，暴增了42%，但同時期，全州選民人數則僅增加了5%。且在許多地區，亞裔選民都被證明是關鍵投票群體；例如，在新州人口第二多的密德薩克斯郡(Middlesex County)，亞裔選民就占了總選民數的38%，而在人口最多的博根郡(Bergen County)，亞裔合格選民則占了近四分之一的選票。