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賓州蘭郡超市顧客錢包連遭竊 損失近2萬

編譯周芳苑／綜合報導

賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)去年下半年起接連有消費者在不同超市被偷走錢包，累積被竊近2萬元，警方據報已對三名嫌犯發出通緝，據信涉案三嫌來自南美一個有組織的盜竊集團，該團體在美國他地也有類似的犯罪行為。

警方接獲其中一家商店顧客遭竊報案後展開調查。

曼海姆鎮警察局(Manheim Township Police Department)稱，當地超市Wegman's顧客2023年10月24日錢包被偷，錢包內一張信用卡被拿去刷卡消費了1982.18元。

發生偷盜事件的商店有監視錄影，從影片顯示偷錢包的兩名男子使用遭盜的信用卡消費。

今年3月7日，另一名受害者在另一家全食(Whole Foods)超市裡也被偷錢包，損失85元。

在那之後，多張被盜信用卡被刷用，消費金額6150.86元。調查發現，其中一名竊賊也參與去年10月24日盜竊案，與一女子一起刷用被盜信用卡時被攝像機捕捉到。

今年4月25日有第三名受害者錢包被偷，地點也是全食品超市。

警方稱，第三起偷盜案被竊錢包及其內容物價值2850元；嫌疑人以被盜信用卡消費了1萬1710.53元。

經調查，警方鎖定三名嫌犯，包括新澤西州北伯根(North Bergen)的41歲努·羅薩萊斯(Jeferson Nue-Rosales)以及來自新澤西州紐瓦克的67歲利馬斯-烏爾比薩加斯特吉(Cesar Augusto Limas-Urbisagastegui)、32歲羅梅羅-貝羅斯皮(Liseth Maryorie Romero-Berrospi)，面臨設備欺詐、因非法取得和從事非法活動而盜竊等指控。

據信，這三名嫌疑人是南美一個有組織的盜竊團體成員，該團體到美國進行類似的犯罪行為。

三名嫌疑人目前均已被警方通緝，有任何訊息請致電(717)569-6401向曼海姆鎮警察局舉報。

信用卡 新澤西州 通緝

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