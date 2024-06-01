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新州小鎮避捕殺 提3步驟趕加拿大鵝

編譯周芳苑／綜合24日電
新澤西州小鎮皮帕克格拉德斯通居民，反對將加拿大鵝安樂死。(拯救皮帕克格拉德斯加拿大鵝組織臉書)
新澤西州小鎮皮帕克格拉德斯通居民，反對將加拿大鵝安樂死。(拯救皮帕克格拉德斯加拿大鵝組織臉書)

新澤西州小鎮皮帕克格拉德斯通(Peapack-Gladstone)提出一個解決加拿大鵝問題的三步驟計畫，完全不採取最初引發居民強烈抗議的捕殺行動。

反對對鵝安樂死的組織Save the Peapack-Gladstone Geese表示，攝影暨視頻製作業者North Jersey Drone Shots日前使用無人攝影機，將鵝從位於皮帕克格拉德斯通的自由公園(Liberty Park)趕走。

該組織透過聲明表示，North Jersey Drone Shots出動無人機趕鵝，為解決人道搬遷隱憂邁出重要一步。

Save the Peapack-Gladstone Geese稱，自治市政府官員打算在位於薩默塞特郡(Somerset County)的公園使用Flock Free驅鳥劑；該驅鳥劑並非商業等級，下雨後必須再噴灑。

使用驅鳥劑後如果仍有鵝留下或者折返，都將被轉移到沃倫郡(Knowlton)諾爾頓的稗園保護區(Barnyard Sanctuary)，屆時須委請經認證的野生動物處理專業人員移動這些鵝。

區議會先前曾說，將允許聯邦官員以二氧化碳對加拿大鵝實施安樂死；該提案獲聯邦政府批准，包括趁著「換毛」季無法飛翔時將鳥類圍捕起來。

一名女議員表示，這些鵝對園區內人們構成健康威脅，先前曾使用非致命方法趕鵝，都告失敗。

市長科里利亞諾(Mark Corigliano)日前在區議會會議上發聲求助後，稗園保護區負責人也挺身而出；科里利亞諾說，很樂意重新安置這些鵝，如果有哪個城鎮願意接納，樂意將牠們送過去。

加拿大鵝 新澤西州 聯邦政府

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