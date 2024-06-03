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Orsted退出新州離岸電廠案 1.25億和解

編譯周芳苑／綜合報導
新州大西洋城的風車。 (美聯社)
新州大西洋城的風車。 (美聯社)

丹麥風電廠開發商沃旭能源(Orsted)取消議定的離岸風電計畫，與新澤西州府和解，將支付1.25億元作為賠償，僅略高於先前被索賠金額的三分之一。

新州公用事業委員會(Board of Public Utilities)29日表示，針對沃旭能源去年10月決定取消新州南部兩個離岸風電計畫所衍生的索賠達成和解。新州將把收到的1.25億元用於支持風能設施、零件製造設施和其他清潔能源計畫。

沃旭原本提出1億元保證，要在2025年底前完成其中一個風電計畫Ocean Wind I，還須額外支付2億元發展新州離岸風電產業。

然而沃旭去年秋天在取消風電計畫一周後稱，將不再繼續推動這些計畫，並試圖擺脫3億元擔保金負擔。

沃旭能源聲明說，和解金反映該公司對新州的所有財務義務；並提到，期待與新州相關單位繼續維持珍貴的夥伴關係，但未透露是否計畫在州提出其他計畫。

然而，長期推動環保的新州塞拉俱樂部(New Jersey Sierra Club)退休主席蒂特爾(Jeff Tittel)認為這項和解對新州來說是「出賣」；州長先前提到，沃旭將承擔計畫取消而欠州府的3億元全部責任，結果和解金還不到一半，新州損失1.75億元。

民主黨州長墨菲(Phil Murphy)團隊日前針對離岸風電計畫發布多個公告，和解結果是其中之一。

墨菲聲明，海上風電開發仍是千載難逢的機遇，將為新州帶來巨大經濟和環境效益；新州和全美都必須繼續致力兌現承諾，為後代子孫維持家庭生計、工作和更清潔的空氣。

去年秋天，沃旭註銷(write off)40億元，主要是因為取消新州兩項計畫衍生成本；該公司列舉供應鏈問題、通貨膨脹以及未能獲得足夠的政府稅收抵免。

目前新州初步批准三個離岸風電計畫，遭到許多團體強烈反對，理由是成本太高、可能危害海洋環境；但支持者稱，為擺脫造成氣候變遷的化石燃料，發展風電是重要途徑。

新州 新澤西州 氣候變遷

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