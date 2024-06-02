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杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

稱童年遭虐 66人提告賓州少年拘留所

編譯周芳苑／綜合報導

在紐約設有律師事務所的布洛克(Jerome Block)提出四起訴訟，聲稱66名現已成年的受害者兒時在賓州好幾處少年拘留中心等類似設施內被警衛、護士、主管性虐待、甚至被暴力強姦；有些攻擊事件曾被通報，但遭忽視、不採信。

布洛克稱，這些指控顯示少年司法系統不健全。

訴訟點名的機構包括州立Loysville Youth Development Center、位於丹維爾(Danville)的South Mountain Secure Treatment Unit以及North Central Secure Treatment Unit、教育機構Merakey USA旗下的Northwestern Academy outside Shamokin(2016年已關閉)、亞利桑納州VisionQuest National公司經營的機構、位於維拉諾瓦(Villanova)的Devereux Advanced Behavioral Health。

賓州公共服務部門(Department of Human Services)新聞秘書卡瓦利納(Brandon Cwalina)敦促懷疑任何設施中虐待兒童的人撥打ChildLine報案熱線1-800-932-0313。

所有受害原告都是1989年11月26日以後出生，符合賓州童年性虐待報案標準。

布洛克說，他的法律團隊另代表100多名很久以前遭虐待而無法提出民事訴訟的人；開放兩年申報窗口的提案已被參院共和黨人否決。

原告中有18人描述在Devereux Advanced Behavioral Health遭強姦和其他性虐待，其中一人14歲、在嚴重的憤怒爆發期間服用鎮靜劑，一名工作人員在他受監控時進行性虐待，他無力反擊。

其他人稱，州立設施中的兒童長期遭警衛、輔導員和其他工作人員剝削、暴力和猖獗性虐待。

另一原告稱，約20年前她十幾歲，在North Central Secure Treatment Unit遭一名輔導員暴力強姦，導致懷孕，她事後提報，工作人員不採信。

費城青少年法律中心(Juvenile Law Center)資深律師皮克特(Malik Pickett)根據近50年辯護經驗來看，這些訴訟聽起來太熟悉了，一次次出現危機，卻遲未通過任何有意義的改革。

賓州 費城 亞利桑納州

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