稱童年遭虐 66人提告賓州少年拘留所

在紐約設有律師事務所的布洛克(Jerome Block)提出四起訴訟，聲稱66名現已成年的受害者兒時在賓州 好幾處少年拘留中心等類似設施內被警衛、護士、主管性虐待、甚至被暴力強姦；有些攻擊事件曾被通報，但遭忽視、不採信。

布洛克稱，這些指控顯示少年司法系統不健全。

訴訟點名的機構包括州立Loysville Youth Development Center、位於丹維爾(Danville)的South Mountain Secure Treatment Unit以及North Central Secure Treatment Unit、教育機構Merakey USA旗下的Northwestern Academy outside Shamokin(2016年已關閉)、亞利桑納州 VisionQuest National公司經營的機構、位於維拉諾瓦(Villanova)的Devereux Advanced Behavioral Health。

賓州公共服務部門(Department of Human Services)新聞秘書卡瓦利納(Brandon Cwalina)敦促懷疑任何設施中虐待兒童的人撥打ChildLine報案熱線1-800-932-0313。

所有受害原告都是1989年11月26日以後出生，符合賓州童年性虐待報案標準。

布洛克說，他的法律團隊另代表100多名很久以前遭虐待而無法提出民事訴訟的人；開放兩年申報窗口的提案已被參院共和黨人否決。

原告中有18人描述在Devereux Advanced Behavioral Health遭強姦和其他性虐待，其中一人14歲、在嚴重的憤怒爆發期間服用鎮靜劑，一名工作人員在他受監控時進行性虐待，他無力反擊。

其他人稱，州立設施中的兒童長期遭警衛、輔導員和其他工作人員剝削、暴力和猖獗性虐待。

另一原告稱，約20年前她十幾歲，在North Central Secure Treatment Unit遭一名輔導員暴力強姦，導致懷孕，她事後提報，工作人員不採信。

費城 青少年法律中心(Juvenile Law Center)資深律師皮克特(Malik Pickett)根據近50年辯護經驗來看，這些訴訟聽起來太熟悉了，一次次出現危機，卻遲未通過任何有意義的改革。