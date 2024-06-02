性侵賓州女稱「強姦又怎樣」 加州男法國被捕

2013年性侵賓州一名大學生，還放話「強姦又怎樣」的加州31歲男子克利里 (Ian Thomas Cleary)，日前在法國被捕。(美國法警局)

加州 31歲男子克利里(Ian Thomas Cleary)被控2013年性侵賓州 一名大學生，後來又在臉書 (Facebook)發訊息給受害女稱：「強姦妳又怎麼樣」，經多年循線搜查，最近克利里終於在法國被拘留。

法國梅斯(Metz)檢察官日前證實，來自加州薩拉托加(Saratoga)的克利里上個月被拘留，等待引渡返美。

賓州當局對這一起案件發出2021年重罪逮捕令以來，克利里成了國際搜捕對象；美聯社(Associated Press)先前報導詳細提到法國檢察官不願追查校園性犯罪。

逮捕令指控克利里在一次聚會上跟蹤賓州私校葛底斯堡學院(Gettysburg College)一名18歲學生，在她發簡訊給朋友求助時潛入其宿舍並性侵；克利里當時20歲，也是該校學生。

克利里4月24日在法國梅斯街頭被拘留；克利里告訴地方法官，他兩三年前從阿爾巴尼亞到法國，最近才到梅斯。

克利里之前曾在法國待過一段時間；他的父親是矽谷科技業主管、母親住在巴爾的摩。

原告基勒(Shannon Keeler)2013年遭襲擊當天接受強姦檢查，2021年發現看似來自克利里帳號的臉書訊息後，再次向當局求助。

寄件人訊息寫道：「我強姦了妳又怎麼樣」、「我再也不會對任何人這樣做」、「我需要聽聽妳的聲音」、「我會為妳祈禱。」

根據2021年6月發出的搜查令，警方證實發送訊息的帳戶屬於克利里。

根據克利里網站，離開葛底斯堡後，他在加州住家附近的聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)獲得大學和研究生學位，進入特斯拉(Tesla)工作，而後移居法國幾年；他還提及自行出版的中世紀小說。

基勒來自新澤西州，從葛底斯堡畢業，幫助帶領女子長曲棍球隊贏得全國冠軍。

全美很少校園強暴案被起訴，原因之一是受害者害怕報警；對於嫌犯落網，基勒知道這只是「因為我公開我的故事，但沒有任何一位倖存者應為了獲得正義而必須這樣做。」