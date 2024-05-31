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明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

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賓州2死3傷槍擊命案 肇因同事爭執引殺機

編譯周芳苑／綜合報導

有關當局表示，賓州費城附近布織品業者Delaware County Linen 公司22日發生職場致命槍擊事件，5人中槍，其中兩兄弟不幸死亡，很顯然是因為槍手與一名女同事持續爭執所引起。

德拉瓦郡(Delaware County)地方檢察官斯托爾施泰默(Jack Stollsteimer) 表示，61歲的羅薩多-魯伊斯(Wilbert Rosado-Ruiz) 被控犯有多項罪名，包括殺人、嚴重攻擊和魯莽危害他人安全，預訂30日受審，尚不清楚他是否已聘請律師。

這些指控源於22日在切斯特(Chester)的Delaware County Linen公司所發生的槍擊事件，該公司位於費城以南18 哩處。斯托爾施泰默指出，在該公司工作的兩兄弟萊奧瓦尼·佩納·佩納(Leovanny Pena Pena)、吉根森·佩納·佩納(Giguenson Pena Pena)雙雙被殺，包括捲入糾紛女子在內的另三名工人受傷，目前仍在醫院治療。

該麻製品公司發生致命槍擊事件後，警方在現場拉起警戒線。當局表示，目前尚不清楚槍手與其女同事之間爭執的原因。

斯托爾施泰默說，槍手羅薩多-魯伊斯和該名女子在店內發生言語爭執後出去打電話，隨後回到室內並開始開槍，監視器畫面顯示他「有條不紊」在大樓走來走去。

羅薩多-魯伊斯離開大樓時在附近發現該名受傷女性，再次對她開槍，但未擊中；他隨後開車離開，很快被附近特雷納市(Trainer)一名警官拘留。該名警官根據聽到的車輛描述後，在槍手住處不遠處將他的車攔住。

羅薩多-魯伊斯合法擁有槍擊事件中所使用的槍支，但由於沒有攜帶隱藏武器的許可證，將面臨非法攜帶武器罪責。

槍擊 費城 賓州

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