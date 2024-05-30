新州Waldwick小屋 53.5萬賣出 溢價近14萬

新澤西州沃爾德維克(Waldwick)一棟有1000平方呎居住面積的小房子，比掛牌價高出13萬7000元的53萬5000元出售。(Coldwell Banker Realty)

房地產 市場住屋搶手，新澤西州 沃爾德維克(Waldwick)一棟有1000平方呎居住面積的小房子掛牌約一個半月賣出，收到79人出價，最終以53萬5000元成交，比掛牌價高出13萬7000元。

這棟房子的賣方是比安科(Lisa Bianco)，因父親過世而繼承，第一次賣房的她，透過在房地產經紀商Coldwell Banker Realty's Allendale office工作的父親生前好友烏瓦尼(Lisa Uvanni)和其同事協助代售。

賣方女子的父親比安科先生生前也在同一房地經紀商工作，今年1月因癌症 過世，在該棟房子住了近40年；房子有兩房、一間衛浴，有中央大廳殖民風格，佔地0.11英畝、居住空間1000平方呎，全屋舖硬木地板、有充足光線、封閉後院和一車位車庫。

烏瓦尼說，房子坐落在完全平坦的土地上，在該地區不多見，步行可到火車站和餐廳。

房子3月中以39萬8000元掛牌求售，5月初便以53萬5000元成交。

烏瓦尼說，卑爾根郡和紐約市及其週邊地區人們，一看到卑爾根郡有售價39萬8000元的房子求售都為之瘋狂，公開參觀前就有人報價；她說，居住面積僅1000平方呎、廚房從未更新、地下室未裝潢、屋頂需要裝修，有太多地方需要整理，沒想到成交價如此之高，令人震驚。

烏瓦尼說，房屋正式掛牌後，三天內僅針對經紀人開放參觀，之後又兩度公開開放參觀，總共吸引近700人；比安科表示，他們最初預計收到10到20個報價，但看到開放日人潮踴躍便覺得報價會多於預期。

開放參觀後的周二下午4時，共收到40份出價單，當天結束時則出價累計到79個，隔天還又收到另外兩份報價。比安科和烏瓦尼各自列出心目中理想的前10個報價並進行比較，從中選擇買主。

比安科說，這是棟小房子，但人們覺得它非常迷人。