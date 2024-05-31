華人醫療服務中心歡迎您參加2024華人健康日活動

庫珀曼巴拿巴醫院華人 醫療服務中心（Center for Asian Health at Cooperman Barnabas Medical Center）特邀華人朋友們參加6月2日下午1-4時舉行的2024年華人健康日活動，歡迎大家届時前來參加。

當日活動項目豐富多彩，從下午1：00至4：00，將有免費健康篩檢和健康知識普及，包括平衡檢測 、血壓、血糖、肺功能、乙和丙型肝炎篩檢、骨密度檢測、腦震蕩篩查，以及防控糖尿病教育和病人入口網站協助等項目。現場還會發放腸癌家用檢測包。

在2：00至4：00，您可以與包括牙科、耳鼻喉科、内科、骨外科、眼科、兒科驗光、足科、針灸、胸肺科、腦外科、急診科等醫生見面交談，咨詢健康問題。

今年華人健康日活動的主題是：醫療保健領域的創新。精彩講座和討論包括：醫學創新與數字革命；如何使用病人入口網站和遠程醫療；年檢的重要性；女性除乳癌以外的其他癌症 ；男性健康；心理治療的創新方法；治療心臟病 的尖端技術；控制糖尿病的最新工具；亞裔 參加醫學研究的重要性。活動還包括一節由持執照的瑜伽師教授的椅子瑜伽課。

在健康活動末尾，我們還將組織一個職業討論，由醫生、藥劑師、營養師等醫護人員分享職業經驗，歡迎有志于從事醫護職業的學生及學生家長參加。

除此之外，您還可以在活動中見到華人醫療服務中心的醫生和員工，瞭解中心的服務，并可以現場安排預約門診。

關注華人健康，為華人提供優質的健康服務一直是華人醫療服務中心爲之努力的方向和宗旨。中外風俗差異、語言不便、不熟悉就醫程序等問題，成爲海外華人求醫路上的障礙。華人醫療服務中心和相關部門携手為華人服務，以求確實幫助到海外華人在醫療保健方面的需要。

活動詳情請洽：862-240-3589；[email protected]

活動時間：6月2日（Sunday），2024，下午1：00至4：00

活動地址：Barnabas Health Ambulatory Care Center 巴拿巴門診醫療中心， 200 South Orange Avenue, Livingston, NJ 07039