大費城上海聯誼會五週年慶典預熱活動 好萊塢華人故事得獎大片《Sight》首映觀影會圓滿成功

大費城上海聯誼會（前排右2-6）依次為會長方玉麟、理事黃文麗、理事孫軼雲、副會長沈慧石、理事王旭磊和觀影現場部分來賓，一起支持王明旭醫生電影《Sight》在全球放映。

大費城 上海聯誼會（下簡稱SAGP）將在10月6日迎來成立五週年慶典，在“慶典預熱系列活動”中，SAGP積極支持和參與好萊塢華人 勵志電影《SIGHT》的推廣，並於5月24日首映當天，主辦【上海聯誼會•《Sight》觀影見面會】。在SAGP會長方玉麟，副會長沈慧石和部分理事的帶領下，售發百余張電影票，當天Oaks Center Cinema影院爆滿，還加多場次放映。新老華人朋友和美國朋友互動相見，格外親切。有的是開車1個多小時趕來觀賞此片，大家都對影片給予頗高的評價。

電影《SIGHT》是由好萊塢著名導演Andrew Hyatt執導，以華人移民 故事為背景的好萊塢電影，它改編自知名華人眼科專家王明旭博士的自傳《從黑暗到光明》（From Darkness to Sight）。影片講述了王明旭博士，苦讀出身，從中科大畢業赴美，獲得馬大激光物理博士學位，以及哈佛大學 與麻省理工學院聯合醫學博士學位，發明了羊膜隱形眼鏡，將其技術無償地貢獻予世界，並免費教學了全世界的許多眼科醫生，造福數百萬病患重見光明的故事。影片展現了王醫生如何將所經歷的恐懼、貧窮和偏見轉化為治癒他人的愛與關懷。此片受到所有參會者的高度贊揚，為王博士的奮鬥經歷抱以自豪及崇高致敬。

期待有更多的華人社區團體，和美國朋友前往支持觀看電影《Sight》，也期待大家光臨今秋10月6日舉行的【SAGP大費城上海聯誼會五週年慶典】。