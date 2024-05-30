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費城遠東律師集團與東方保釋機構強強聯手為客戶提供高效快捷保釋服務

費城訊／圖文：彭林
東方保釋機構總裁Scott
東方保釋機構總裁Scott

5月21日，在位於費城華埠的遠東律師樓內，記者採訪了與遠東律師樓合作了6年的東方保釋機構（Eastern）總裁斯科特（Scott），通過瞭解許多深獲客戶好評的成功保釋案例，讓有需要保釋服務的客戶信心倍增，與遠東律師集團高效協作，案例成功水到渠成。

據Scott介紹，東方保釋機構具有28年服務全美各地的保釋經驗，非常熟悉美國監獄的保釋體系，可以為當事人提供最高效、最快捷的服務，盡可能把保釋金降到最低，以最快速度將當事人保釋出獄，盡量把當事人在監獄的拘押時間縮減到最低程度。25萬以內的保函案件，由遠東律師樓經手，可以先放人，再交保釋金，並且可在一天之內將當事人保釋出來。

東方保釋機構多年來致力於服務亞裔群體，提供全方位服務，包括中文翻譯，中文表格等各種保釋所需要的文件。當事人可以每週7天，每天24小時致電尋求幫助，並提供中文服務，以消除不懂英文或英文不佳的當事人的溝通障礙。Scott提醒，如果被捕，不要向警方回答任何問題，更不要與警方談論自己的案情，要做的第一件事就是立即聯繫Eastern，他會立即著手準備保釋，盡早把當事人保釋出獄。之後會立即聯繫律師，分析案情，準備打官司。此外，Scott保證，當事人提供的任何資訊，會絕對保密，除當事人的律師以外，不會透露給任何機構及個人。

除了保釋業務，Eastern還提供很多其他調查服務，包括虐待兒童、虐待動物，家暴案、攻擊案，個人及家庭安保、商業機構及個人住宅、校園、日護中心等安保，僱員及民事背景調查。另外還提供槍支使用及急救培訓等培訓課程。

遠東律師集團由Law Office of Tahir Mella, Law Office of David Bahuriak, Law Office of Todd Henry三強大律師組成服務體系，承辦政治庇護、遞解出境、親屬移民 、勞工移民、投資移民、上庭辯護、同性戀、婚姻、綠卡，刑事案件洗底及一切移民難題 ，所有案件均先評估、後接案，保證質量。開業近20多年來，協助許多無合法身份者取得綠卡身份，在業界口碑極佳，David Bahuriak為著名專業刑事律師，配合移民律師，陣容強大。

遠東律師集團特精監獄保釋，重新開案及綠卡豁免問話、暫停遞解一年，完成眾多合法居留成功案例。法律助理精通福州話、廣東話和國語。地址：1032 Arch St. 4Fl. Philadelphia, PA 19107， 電話：215-925-3272/3273

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