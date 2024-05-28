四寶爸接受採訪時打2歲兒一巴掌 事後解釋「為何體罰」網友不買單

四寶爸網紅Malcolm Collins支持多生孩子理念，他和妻子用試管生了四個孩子。（翻攝Simone Collins Instagram ）

費城 一位提倡生育的37歲四寶爸網紅馬爾科姆（Malcolm Collins）近日接受媒體採訪時，在記者面前賞了調皮的兩歲兒子一巴掌，他事後解釋自己的行為但網友不買單，很多人通報兒童福利 單位，還有人預計肉搜他，說要親自登門「也賞他一巴掌教他怎麼當父親」。

每日郵報（Daily Mail）報導，馬爾科姆25日在費城郊區一間餐廳接受衛報（Guardian）記者採訪，他們正在討論育有11個孩子的特斯拉 執行長馬斯克，及他所提倡的多生孩子理念。

報導指出，採訪進行時，馬爾科姆兩歲的兒子托斯頓（Torsten Savage）用腳踢了桌子導致桌子搖晃，馬爾科姆見狀立刻打了他一巴掌，聲音大到被記者的錄音筆收音，連記者都被嚇一跳；馬爾科姆打完兒子後繼續接受訪問，彷彿什麼事都沒發生過。

馬爾科姆說，記者把這個插曲寫在報導最後一段，隔天很多讀者打到兒童福利單位通報，也有人發起活動要求把他們的孩子帶走。

馬爾科姆事後解釋，在可能導致危險的情況下，體罰在賓夕法尼亞州是合法的，他說當時若桌子傾倒，可能壓傷或甚至壓死別人。他說他和妻子西蒙娜（Simone）觀察過野生貓科動物的行為，若幼崽很調皮，父母會在牠面前快速揮動爪子，他們用同樣道理教育孩子且發現有效，他那天打兒子下手不重，並非虐兒。

四寶爸網紅Malcolm Collins(左)和妻子Simone Collins(右)都是多生孩子理念的支持者，妻子4月剛生下第四個孩子。（翻攝Simone Collins Instagram ）

網友對馬爾科姆的解釋不買單，有人在報導下留言恐嚇和威脅他，說想知道他家的地址，要去打他以矯正他的行為並教他怎麼當父母。

馬爾科姆和西蒙娜都是生育主義的倡導者，該理念支持者認為若生育率太低，經濟恐發生災難。馬爾科姆夫妻目前育有三個孩子，分別是四歲的兒子屋大維（Octavian George）、托斯頓和六個月大的女兒蒂坦（Titan Invictus），西蒙娜4月剛生下第四胎的女兒，取名為產業（Industry Americus），夫妻倆計畫生七個孩子，目前每一胎都是試管嬰兒。