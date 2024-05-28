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新州慈善機構 募款收購旅館安置老兵

編譯周芳苑／綜合報導

紀念陣亡將士的國殤節剛過，感念退伍軍人為國家社會貢獻之餘，新澤西州一家非營利退伍軍人組織Veterans 101負責人克拉西奇(Gladys Krasicki)，去年3月靠著個人資金和捐款，在大西洋郡(Atlantic County)買下閒置汽車旅館，改造成老兵收容所的善舉，也備受關注。

克拉西奇已經在位於阿布西肯(Absecon)的前汽車旅館(Crest Motel)永久安置約九名退伍軍人。

房間翻修工程預計今年9月完工，屆時可容納10多名有需要的退伍軍人。

這一座汽車旅館位於30號公路旁的阿布西肯大道(Absecon Boulevard)，不久後將正式更名為阿布西肯退伍軍人村(Veterans Village of Absecon)，預計為26人提供永久住房。

克拉西奇也是退伍軍人，在陸軍服役16年。過去一年來，她和志工團隊遵循退伍軍人事務部(Housing First)的住房優先(Housing First)模式。

目前約一半房間完全拆除並改造，每個房間設有小廚房、浴室和臥室區。

Veterans101希望籌得35萬元以進行下一階段工作，包括翻修剩餘房間並安裝新屋頂，未獲政府或機構資助。

本月稍早，Veterans 101動員清理旅館，鄰近地區六家企業義務協助；公布提供住房後，反應熱烈。

根據去年1月調查，2023 年新州有1萬267 人無家可歸；退伍軍人是繼家庭暴力受害者、青少年之後最脆弱的族群之一，454人無家可歸。

住房入住採先到先得原則；一旦確認退伍軍人身份，將由住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development)核實申請者收入及其他標準。

官方稱，租約有效期一年，租戶只要更新其住房兌換券(vouchers)並持續符合資格，將可續住。

新澤西州 新州 退伍軍人事務部

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