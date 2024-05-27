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主恩堂慶祝母親節特別崇拜

新澤西訊

位於Parsippany的新澤西主恩堂於五月十二日（星期日）母親節舉行特別崇拜聚會。當日有兒童詩班獻唱「愛我們的家」，二十多位4至11歲的孩子以甜美嘹亮的歌聲唱出：「有福的母親是愛神的家，愛聽神的話語；帶兒女同去教會，聽神的教導；為孩子禱告，讓孩子在神的愛中成長。每個人珍惜家，家就有甜蜜；每個人寛恕，家就有幸福！讓愛天天住我家，全心全意愛我們的家！」唱畢後，孩子們走向母親，每一位母親都得到了一份小禮物。

戎翰牧師的資訊分享是「神心意中的母親」。他說慶祝母親節首先要向母親們致敬，因為母親是神揀選的，她是每個孩子搖籃的推手，她為生養教育子女付出辛勞，母親是每個孩子生命成長中重要的引導者。

聖經創世記記載：「神用地上的塵土造人，又將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人。」「因那人獨居不好，又用男人的肋骨造了女人。」所以妻子是為了幫助丈夫而造的，婚姻中兩人互相陪伴同行是美好的。神創造萬物供應給人享受，這些都是恩典。

但是我們看到現在世界走向敗壞，戰爭災禍不斷，極需要信仰來拯救我們，而脫離罪的纏累，就是福音的目的，神要翻轉我們的生命，使人離惡行善。而合神心意的母親的使命就是要教養子女有神的式樣，知道行公義，好憐憫，存謙卑的心，行各樣的善事。讓孩子們敬畏神，走在正道上，使他們一生得到神的祝福。聚會在牧師祝禱後結束。

母親節 新澤西

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