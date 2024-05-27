新州資深房產經紀師王芳—獨家代理最新房源
新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1
1.Cedar Grove- 4臥房2浴, 地稅$6,650和1560SQFT. 現售$525,000或出租$3000
2.Fort Lee -1室1廳公寓HOA$643包水煤氣地稅，現售$199,000或出租$1650
3. Haledon- 2家庭1樓2臥房1浴,2樓4臥房2浴,1898 SQFT. 售$499,000
4.Fort Lee- 寬敞明亮2室1廳公寓1305 SQFT, 配有洗衣房,1車庫和1停車位. 出租$3150
5.Lodi-1室1廳公寓2樓和閣樓出租，租金包水&1停車位. 出租$1625
6.Bloomfield-1室1廳公寓, 912 SQFT, 租金包冷熱水和暖氣&1停車位. 出租$1998
上一則
「紅龍蝦」餐廳破產 賓州檢長籲消費者盡早使用禮卡、積分
下一則
FB留言