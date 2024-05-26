費城觀音堂舉行大型免費佛法交流及慈心素食活動 佛光普照心田 開啟智慧德能

費城觀音堂義工們合影

5月18日，費城 觀音堂在南費城華達大酒樓舉辦大型免費佛法交流及慈心素食活動，各界有緣眾生1000多人齊聚一堂，品嘗美味素食。酒樓內外人山人海，眾人懷著感恩的心，走近佛法，認識自我，一起領略佛法雨露的滋潤，觀看震撼視頻，聆聽智慧法語，開啟心靈的盛宴。

當天一大早，來自十二個地區的外州助緣師兄及本地的義工師兄們開始辛勤忙碌，熱情歡迎各界有緣眾生的到來，有的派發宣傳單張，有的講解書籍佛法知識，有的攙扶年老長者落座，有的維持場內秩序，有的準備素食餐飲，有條不紊，展現無我利他的慈悲精神，傳播佛法大愛。

費城義工王懷卿與來自多倫多的Goldon師兄擔任分享會主持人。首先觀看兩段盧軍宏台長師父在全球的弘法足跡的震撼視頻；接著觀看了「回歸本源找本性，慈悲喜捨歸淨土」 「觀音菩薩慈航引，心靈解脫慈悲行」兩部分視頻，讓人瞭解自己才是命運的真正譜寫者，只有自己才能改變命運。學佛可以指引歸家的路，找到瞭解自我和幫助別人的方法，擺脫命運的束縛，回到西方極樂世界真正的家。

接著又播放了幾段介紹南無釋迦 牟尼佛和南無觀世音菩薩的視頻，感恩諸佛菩薩，慈傳世間離苦妙法，點亮眾生智慧心燈。感恩2500年前，偉大的佛陀誕生在人間，為人們帶來了擺脫輪回的妙法，為苦海中沈浮的眾生指出了一條解脫之道。佛陀的智慧和慈悲，如暗夜中的明燈，普照法界，給予眾生永恆不息的加持。

本次活動從不同的層面闡述了佛法和生活的關係，讓佛友們知道人生無常，知因懂果，找到脫離苦難和煩惱的辦法。義工王旭聃說，上善若水，我們要學習水隨緣的精神，多做善事，多幫助別人，用慈悲喜捨的精神產生出無限的能量，利益眾生。義工陳潔表示，心靈法門主要是運用「念經、許願、放生、白話佛法、懺悔」五大法寶，並通過《白話佛法》指引人們修心修行，用人間佛法解決生活中困難的同時，提升個人境界，轉識為智，化煩惱為菩提。

劉寶燈師兄帶領眾人一起集體念誦觀世音菩薩聖號及祈求詞，感恩諸佛菩薩的加持，法喜充滿。來自費城的同修陳師兄分享了學佛經歷，真切的體會到學佛可以改變命運，離苦得樂。費城觀音堂小佛子們念誦了《消災吉祥神咒》《大悲咒》及《心經》。還有來自紐約的中國青年古箏演奏家蔡老師，帶來了古箏表演《問佛》以及《雲水禪心》。紐約師兄們表演了歌曲《佛陀的愛》。佛友們品嘗美味素食，共同度過了一個愉快並充滿意義的週末。

費城觀音堂本著「慈悲為懷，廣度有緣」的核心理念，免費對外開放，為廣大佛友提供了一個學佛修心的道場。在這裡可以禮佛拜佛、念經懺悔、行善做功德，與佛友交流學習，廣結善緣，消除孽障。（費城觀音堂供圖）

費城觀音堂週一至周日7天開放，開放時間：10am-4:30pm

地點：913 Arch St 3rd Floor, (利發大廈3樓), Philadelphia PA 19107，電話：215-995-1176•每週日11:30am-1pm 有共修活動，並提供免費素食午餐，觀音堂內所有佛書、經書、學佛用具全部免費結緣。弘揚大乘佛法精髓，傳播中華傳統文化。