費城觀音堂舉行大型免費佛法交流及慈心素食活動 佛光普照心田 開啟智慧德能
5月18日，費城觀音堂在南費城華達大酒樓舉辦大型免費佛法交流及慈心素食活動，各界有緣眾生1000多人齊聚一堂，品嘗美味素食。酒樓內外人山人海，眾人懷著感恩的心，走近佛法，認識自我，一起領略佛法雨露的滋潤，觀看震撼視頻，聆聽智慧法語，開啟心靈的盛宴。
當天一大早，來自十二個地區的外州助緣師兄及本地的義工師兄們開始辛勤忙碌，熱情歡迎各界有緣眾生的到來，有的派發宣傳單張，有的講解書籍佛法知識，有的攙扶年老長者落座，有的維持場內秩序，有的準備素食餐飲，有條不紊，展現無我利他的慈悲精神，傳播佛法大愛。
費城義工王懷卿與來自多倫多的Goldon師兄擔任分享會主持人。首先觀看兩段盧軍宏台長師父在全球的弘法足跡的震撼視頻；接著觀看了「回歸本源找本性，慈悲喜捨歸淨土」 「觀音菩薩慈航引，心靈解脫慈悲行」兩部分視頻，讓人瞭解自己才是命運的真正譜寫者，只有自己才能改變命運。學佛可以指引歸家的路，找到瞭解自我和幫助別人的方法，擺脫命運的束縛，回到西方極樂世界真正的家。
接著又播放了幾段介紹南無釋迦牟尼佛和南無觀世音菩薩的視頻，感恩諸佛菩薩，慈傳世間離苦妙法，點亮眾生智慧心燈。感恩2500年前，偉大的佛陀誕生在人間，為人們帶來了擺脫輪回的妙法，為苦海中沈浮的眾生指出了一條解脫之道。佛陀的智慧和慈悲，如暗夜中的明燈，普照法界，給予眾生永恆不息的加持。
本次活動從不同的層面闡述了佛法和生活的關係，讓佛友們知道人生無常，知因懂果，找到脫離苦難和煩惱的辦法。義工王旭聃說，上善若水，我們要學習水隨緣的精神，多做善事，多幫助別人，用慈悲喜捨的精神產生出無限的能量，利益眾生。義工陳潔表示，心靈法門主要是運用「念經、許願、放生、白話佛法、懺悔」五大法寶，並通過《白話佛法》指引人們修心修行，用人間佛法解決生活中困難的同時，提升個人境界，轉識為智，化煩惱為菩提。
劉寶燈師兄帶領眾人一起集體念誦觀世音菩薩聖號及祈求詞，感恩諸佛菩薩的加持，法喜充滿。來自費城的同修陳師兄分享了學佛經歷，真切的體會到學佛可以改變命運，離苦得樂。費城觀音堂小佛子們念誦了《消災吉祥神咒》《大悲咒》及《心經》。還有來自紐約的中國青年古箏演奏家蔡老師，帶來了古箏表演《問佛》以及《雲水禪心》。紐約師兄們表演了歌曲《佛陀的愛》。佛友們品嘗美味素食，共同度過了一個愉快並充滿意義的週末。
費城觀音堂本著「慈悲為懷，廣度有緣」的核心理念，免費對外開放，為廣大佛友提供了一個學佛修心的道場。在這裡可以禮佛拜佛、念經懺悔、行善做功德，與佛友交流學習，廣結善緣，消除孽障。（費城觀音堂供圖）
費城觀音堂週一至周日7天開放，開放時間：10am-4:30pm
地點：913 Arch St 3rd Floor, (利發大廈3樓), Philadelphia PA 19107，電話：215-995-1176•每週日11:30am-1pm 有共修活動，並提供免費素食午餐，觀音堂內所有佛書、經書、學佛用具全部免費結緣。弘揚大乘佛法精髓，傳播中華傳統文化。
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