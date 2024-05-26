亞裔美國婦女聯盟AAWC第37屆年會暨2024獎學金頒獎晚宴

AAWC董事會成員與學生們向嘉賓敬酒。前排右1-3為陳璦達、葉馬銀愛、主席胡惠霞

5月16日，亞裔 美國婦女聯盟 (Asian American Women’s Coalition，下簡稱AAWC) 在東方明珠酒樓舉行第 37 屆年會，同時向優秀高中畢業生頒贈大學獎學金，300多位各界嘉賓參加，頒獎活動取得巨大成功。 晚宴由2022年度獎學金獲得者Wendy Dong及2020年度獎學金獲得者Winnie Wong擔任主持人。

AAWC主席胡惠霞（Grace Wu Kong）致歡迎辭表示，感謝熱心的企業家、公司商號及各界贊助商們20多年來的支持，讓年輕的亞裔優秀學生獲得繼續接受大學教育的機會，同時感謝天普 大學、爵索大學、賓大學生們的慷慨贊助，感謝AAWC在重視教育、扶植人才方面的不懈努力，令會務不斷成長。今年將向15名升入大學的高中畢業生頒發獎學金，讓她們能夠無後顧之憂的繼續去追逐學業夢想，自立成才。自28年前AAWC設立獎學金計劃以來，已經為 359 名亞裔美國女高中畢業生提供了價值超過近百萬美元的獎學金援助。最後，她還感謝了AAWC的眾多傑出女性們、董事會成員，包括創辦人陳璦達法官（ Ida Chen ）、葉馬銀愛（ Cecilia Moy Yep）女士，在其擔任AAWC主席期間，給予的指導及教誨，令其能順利的進行她的任期使命工作。

賓州 州長亞裔事務委員會執行主任Razin Karu帶來了賓州州長Josh Shapiro的賀函，肯定了AAWC對賓州教育作出的突出貢獻，為學生提供更多機會，突破挑戰，促進教育事業發展。

費城 市議員Mark Squilla、AAWC共同主席Cheryl Viscomi、費城市長代表Amy Eusebio 、學校董事會成員 ChauWing Lam、獎學金評選主席Katherine Ngee、獎學金贊助特邀嘉賓Wendy Le博士及眾多獲獎學生等分別致辭，讚揚AAWC不僅激勵學生在學業上取得成就，更關注到了她們在家庭和社區中的成長。其SMARTIES 計劃，涵蓋了 COVID-19 的防備、個人健康、移民問題、金融知識、大學準備等，通過提供網絡和就業 機會，提高公眾對多樣性的認識以及賦予女性成為社區成功領導者的權力來改善亞裔美國女性的生活。

AAWC於 1987 年創立，是一個多元文化組織，其宗旨是通過相互支持，促進亞裔美國婦女的利益。 1995 年設立了葉馬銀愛獎學金基金，根據學習成績、經濟需要及社區服務等綜合考察，決定獲獎人選，每年都會頒發不同金額的多項獎學金，以幫助來自各種文化背景、經濟有困難的亞裔美國女高中生，在她們得到更廣闊的學習機會，促進領導力及慈善事業。同時組織亞裔社區活動，與其他機構合作，就亞裔美國人社區感興趣的問題提供支持並融入主流社會。