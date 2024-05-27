趁照顧老人偷錢 賓州女被控126項重罪

警方表示，賓州 利哈伊郡(Lehigh County)29歲女子布里托(Crystal Bianca Brito)在蒙哥馬利郡(Montgomery County)一家醫療中心照顧老人時，前後偷走耆老們6000多元。

布里托因此被控犯有126項重罪，包括對老人經濟剝削、盜竊和收受贓物等。

法庭紀錄顯示，布里托去年11月21日、12月21日以及今年2月27日陸續被控偷竊。

蒙郡警方接獲醫療護理機構「特爾福德路德社區」(Lutheran Community of Telford) 報案；警方稱，去年11月12日中午近12時30分發生竊盜案，一名老年女性受害者舉報銷帳卡 (debit card)被盜、有37筆詐欺 交易，盜刷金額1254元。

法庭紀錄顯示，調查人員發現大部分銷帳卡盜刷交易地點是阿倫敦(Allentown)地區，布里托是唯一住在該區的助理，收據上還有該助理的簽名。

警方稱，布里托被控在Upper Macungie一家超市以該銷帳刷卡三次，用來加油、買彩票，又在阿倫敦一家大型連鎖店進行線上購物。

布里托1月被捕，當時她說，報案的老婦人是唯一受害者，她打算還錢。大約一個月後，第二名老年受害者出面報案，這名受害者銷帳卡有24項未經授權扣款。

今年1月出現第三名年長婦女受害，稱其銷帳卡被盜、有71筆未經授權交易。