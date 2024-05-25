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線上下注史上第2高 新州博奕4月收入強勁

編譯廖振堯／綜合報導

新州賭業執法局(New Jersey Division of Gaming Enforcement)16日公佈的數據顯示，賭場、賽馬場、運彩及其合作夥伴在4月博彩收入高達5億1100萬元，較去年同期成長10.4%。但強勁表現的背後卻藏著隱憂：主要收入是由網路下注撐起，現場收入持續下滑，實體業者恐怕得找出新的策略吸引客人上門。

美聯社報導，實體賭場4月現場收入較一年前下滑6.3%，而線上博奕則是新州有史以來收入第二高的月份，達1億8800萬元，年增18.2%。九家賭場中有六家的現場收入比一年前減少，甚至比2019年4月新冠疫情前還少。

雖然賭場與線上平台、運彩平台是合作夥伴，但線上下注的收入需分成，因此賭場仍希望賭客來到現場賭博。

不過有三家賭場得靠著線上及運彩夥伴拉抬才由萎縮轉成長：Tropicana現場收入1770萬元、降幅9.2%，總收入則達3480萬元、漲幅近28%；Bally's現場收入1310萬元、下降4.9%，總收入則為2150萬元，成長5%；Golden Nugget現場收入1270萬元、下滑3.1%，但總收入近6600萬元，成長20.4%。

研究大西洋城賭博業的新澤西斯托克頓大學(Stockton University)勞埃德萊文森研究所(Lloyd Levenson Institute)主任伯庫內維茲(Jane Bokunewicz)表示，隨著夏季到來賭場客流量應會上升，現場賭金也有望增加，但大西洋城的收入成長可能還是主要來自食品和飲料銷售等非賭博業務。

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