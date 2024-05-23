新州Ocean Grove可望取消周日上午禁入

新州Ocean Grove海灘，每周日上午禁止進入。(Ocean Grove臉書)

新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth)海王星市(Neptune)海林地段(Ocean Grove)有「上帝廣場」(God's Square)之稱，百餘年來皆由衛理公會(Methodist)海林營會協會(Ocean Grove Camp Meeting Association)管理，並長久實施他們的第11條戒律：「周日早上禁入海灘」，帶來諸多不便。

新州 政府正在挑戰這項規定，威脅將該協會告上法庭並處每日2萬5000元的罰款。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，新州政府1870年授予特許狀，海林營會協會自治該地區，且授權該協會擁有海灘和海林地段所有房屋下的土地。以「大禮堂」(The Great Auditorium)為中心，禮拜儀式在成排的帳篷小屋附近舉行，因此長期以來一直禁止人們在周日中午前進入海灘。

但這已引來居民不滿，抱怨宗教團體不應有權強加信仰給社區居民，新州政府也聲稱該協會用鐵鍊和大鎖阻止民眾到海灘已經逾越其管理權，將依海灘使用相關法條每天開罰該協會2萬5千元。

該協會近幾周皆未回應採訪要求，但他們提起的法庭文件稱州政府的意圖「違反有關宗教自由、徵用私人財產、正當程序和平等保護」的憲法修正案。

也有老一派的人捍衛協會的規定，甚至覺得已經讓步了。1960年從新州北部搬到此處的87歲退休 教師馬丁(Mary Martin)表示海林地段是上帝的所在，她喜歡每周六天的聖經時間，演講、唱詩、團契都很棒。

但他們的生活方式被外界攻擊，「以前海灘周日全天關閉，然後我們才讓步中午之後開放，現在他們又想全天開放。我覺得我們應該能享受周日。」

海林營會協會網站上的「海灘規定」第4條原本概述周日上午關閉的規定，現在網站上只剩下數字4，後面內容已刪除留白。