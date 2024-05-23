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新州勞倫斯高中 歡慶亞太裔傳統月 展現多元文化

記者劉偉／新州報導
新州勞倫斯高中慶祝亞太裔傳統月。(記者劉偉／攝影)
新州勞倫斯高中慶祝亞太裔傳統月。(記者劉偉／攝影)

新澤西大普林斯頓地區的勞倫斯高中日前舉辦了一場盛大的亞太裔傳統月慶祝活動，勞倫斯市市長Patricia Hendricks Farmer、學區副總監Goomer，以及和勞倫斯高中特別事務校長Clifford Williams等，都出席了盛會。

在禮堂的活動中，包括市長、學監、校長及合作單位代表、該校AP中文教師林純如、學生代表都發表了感言。市長Farmer表示，多元文化對社區和教育十分重要，他並對勞倫斯高中在推動文化交流方面所做的努力給予了高度評價。

其他發言者對該校舉辦亞太傳統月活動表達支持，並鼓勵不同文化之間的理解與融合，讓包括亞裔文化在內的多元文化在勞倫斯發揚光大。

福建東南網展示的茶葉及龍年公仔受歡迎。(記者劉偉／攝影)
福建東南網展示的茶葉及龍年公仔受歡迎。(記者劉偉／攝影)
茶藝展示。(記者劉偉／攝影)
茶藝展示。(記者劉偉／攝影)

乒乓球賽為活動亮點之一。(記者劉偉／攝影)
乒乓球賽為活動亮點之一。(記者劉偉／攝影)

當天活動豐富多彩，其中，由美國乒乓球奧林匹克青少年隊教練葉瑞玲領軍的Lily Yeh乒乓球國際學院，帶來的乒乓球和匹力球比賽為最大亮點，學生們在比賽中展示了卓越的運動風采和團隊合作精神。

此外，印度漢娜繪畫和東南網美國站站長王艷玲帶來的中國福建茶葉品嘗活動，由知名餐廳「劉一手」提供的美味佳肴，包括酥肉、鹽酥雞和各種精美甜點，讓與會者大飽口福。其他精彩演出，充分展現亞裔文化的特色。

亞裔 新澤西 學區

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