新州131年五金店 Saunders將熄燈 出清存貨

新澤西州上蒙特克萊爾(Upper Montclair)鎮上已有131年歷史的老字號五金店Saunders Hardware即將關閉。(Saunders Hardware臉書截圖)

新澤西州 上蒙特克萊爾(Upper Montclair)鎮上已有131年歷史的老字號五金店Saunders Hardware即將關閉。

Saunders Hardware 於1893年開業，在同一地點屹立一個多世紀；目前正在出清存貨，賣完最後一件商品後將永久走入歷史。

五金店老闆是73歲的沃爾提(Tom Vultee)，他說自己已超過退休 年紀很多年了，如今終於要退休；他覺得「是時候該退下職場了。」

這家老字號五金店位於 Valley Road 600 街區，目前店內所有商品都以30% 折扣出清；沃爾提 1990 年代買下這家商店，但他本人在當地五金行領域已經 40 多年的經驗。

數十年來，在羅伊(Lowe's)、家庭站(Home Depot) 和Rickel等連鎖修繕業者強烈競爭下，Saunders Handware 始終保有自己的地位。

沃爾提表示，在強敵環伺下保有地位的致勝秘訣是為購物者提供個人化關注，例如，他們喊得出客戶的名字，至少知道大多數客戶的名字；他認為，對人友善不必花錢。

沃爾提說，他將最想念常客，他覺得這些常客都是很棒的人，是鄰居、也是朋友。

至於具體關店時間表，沃爾提說，一旦最後一件商品賣出，Saunders 就關門。

五金店所使用的大樓最近已售出，沃爾提說他不確定新主人將如何處理這家商店。這家五金店位於上蒙特克萊爾購物區的運動休閒服飾門市 Athleta 旁邊、家用品零售店Williams-Sonoma 對面。

沃爾提退休後並不打算離開該地區，哪裡也不去，將多與家人共度時光並放鬆身心；他在蒙特克萊爾生活了 40 年，目前住在西奧蘭治West Orange。