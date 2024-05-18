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新政策遭反彈 NJ Transit未用單程票可退

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西捷運局(NJ Transit)將針對今年6月1日前購買的未使用單程巴士、鐵路和輕軌車票提供退款。(美聯社)
新澤西捷運局(NJ Transit)將針對今年6月1日前購買的未使用單程巴士、鐵路和輕軌車票提供退款。(美聯社)

新澤西捷運局(NJ Transit)退費新政策將於7月1日生效，乘客強烈批評未使用車票將因政策改變而一文不值，為此，該州府機構將針對今年6月1日前購買的未使用單程巴士、鐵路和輕軌車票提供退款。

新州捷運局官員15日宣布，因應新政策的退款將從8月1日起受理，持續到12月31日。

新政策原本規定，7月1日起，乘客持有的單程票無論何時購買，都將在30天內過期；該政策通過之前，車票開用前不會過期。

目前已有16人向州消費者事務部門(Consumer Affairs Division)投訴，該部門因為無管轄權，將投訴案轉交捷運局。

新州參議員穆克吉 (Raj Mukherji) 發推文稱，他打算立法強制捷運局提供退款；新州參議會主席斯庫塔里(Nick Scutari)呼籲新州捷運局扭轉車票無效的政策。

一些乘客抱怨，如果無法在7 月31日截止日前使用車票，可能損失數百元；新州捷運局執行長科貝特(Kevin Corbett)上週暗示將有某類退款。

新公布的退款政策適用於 6 月 1 日前購買的單程票、 以及10 趟巴士、鐵路和輕軌車票；6月1日及之後買的車票須遵守30天有效期政策。

至於退款方式，6 月 1 日前透過應用程式購買的未用票如果到 8 月 11 日未使用。將自動將未用部份的金額退款到電子錢包，乘客無需操作；如果持有紙質票，乘客須持票前往客服辦公室，還要提供聯絡資訊、附上收據以加快退款，無收據者須提供信用卡最後四碼。退款作業約三到四周。

網購的乘客應列印6月1日前購買的未用單程車票並帶到客服辦公室辦理退款。

新州鐵路乘客協會(New Jersey Association of Railroad Passengers)主席、投訴者之一的凡爾薩吉(Joe Versaggi)認為，不該指定持票人特別到某些地方才能完成退款，也不該設定期限。他說，新州捷運局應與紐約大都會運輸署(MTA)通勤鐵路採行相同政策，有效期60天、而且付10月費用便可退款。

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