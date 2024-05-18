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賓州父偕女友 「又綁又鎖」餓死12歲女

編譯周芳苑／綜合報導

賓州切斯特郡(Chester County)男子霍格蘭(Rendell Hoagland) 偕同女友沃倫(Cindy Warren)百般折磨他12 歲的女兒、讓她與外界隔離，最終致死，被控「企圖謀殺」(attempted murder)及綁架等多項罪行。

根據逮捕可能原因宣誓書，52 歲的霍格蘭和他45 歲女友沃倫將女孩馬琳達·霍格蘭(Malinda Hoagland) 鎖在空氣曲棍球桌和其他家具上，強迫她做幾個小時的健身操以作為懲罰，而且扣留食物、將食品儲藏室上鎖。

這對施虐者還被控犯有綁架、嚴重攻擊及相關罪行。

切斯特郡地方檢察官巴雷納-薩羅貝(Chris de Barrena-Sarobe)說，馬琳達父親找來的醫護人員抵達他們家時，馬琳達幾乎沒有生命；這對成人讓女孩遭受不該忍受的邪惡和折磨，為期好幾個月。

檢察官稱，調查仍在繼續，可能提出謀殺在內的其他指控。

女孩被送往保利醫院(Paoli Hospital)，幾小時後宣布死亡，死亡時體重僅 50磅。 她的頭、胸部有割傷和瘀傷，至少六處骨折，肝臟嚴重受損。

醫生認為這些傷害是持續虐待和忽視兒童造成的。

霍格蘭德和沃倫卻稱，女孩從山地自行車摔下、並在露營地的水滑梯上意外被另一孩子撞到，才會全身受傷。

但證詞顯示，警官發現女孩父親和其女友的安全系統紀錄的100多段視頻，顯示他們1至5月間對女孩進行言語和身體虐待。

證詞稱，霍格蘭得知馬琳達賣零食給同學後，1月間讓馬琳達離開就讀的中學North Brandywine Middle School，之後在特許學校上網路課程。

監視器影像顯示馬琳達被迫健身幾小時，腳踝被鎖在家具上；女孩還被迫睡在地板上、用鐵鍊鎖住、沒有毯子或枕頭。

法庭紀錄顯示，沃倫針對2009 年在門羅郡危害一兒童福利認罪；在那起案件中，沃倫前夫毆打當時三歲的兒子，沃倫被判三到七年監禁，三年後被釋放。那位前夫另承認在前一段關係中殺害兩歲女兒，目前正在服刑25至50 年。

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