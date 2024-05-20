我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

費城藥劑師人數 居全美第4 薪資卻落百名外

編譯周芳苑／綜合報導
費城藥劑師人數高居全美第四多，但薪資水平卻落在百名之後。(pexels)
費城藥劑師人數高居全美第四多，但薪資水平卻落在百名之後。(pexels)

根據勞工統計局最新資料，賓州費城2023年藥劑師人數比前一年增加 10%，薪資也提高，平均年薪13萬3680元。與全美所有都會區相比，費城藥劑師人數排名第四，薪資卻在百名之外。

賓州、新澤西州和德拉瓦州比鄰而處，其都會區藥劑師數量及其平均薪資不同。

費城地區去年受雇的藥劑師共7760名，位居全美第四，僅次於紐約市、洛杉磯和芝加哥都會區。

針對薪資，費城都會區藥劑師在全美都會區中排名第149 ，平均年收入13萬3680元，比2022年增加3%。

薪資在全美排行榜領先的都會區有好幾處位於加州，其中包括納帕(Napa) 18萬2380 元、舊金山17萬9500元、聖荷西(San Jose)17萬8920元，但這些地區藥劑師人數並未名列前茅。

費城地區藥劑師薪資比不上排名前面的加州各都會區，甚至低於俄勒岡州波特蘭市(Portland)的15萬3300元、 維吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville)14萬5050 元、亞利桑納州鳳凰城(Phoenix) 13萬4200元。

在費城週邊的三個州中，藥劑師平均年薪最高的地區包括賓州的錢伯斯堡-韋恩斯伯勒(Chambersburg-Waynesboro)13萬9530 元、賓州的威廉斯波特(Williamsport)13萬6710元、德拉瓦州的多佛(Dover)13萬5300 元、賓州的哈里斯堡-卡萊爾(Harrisburg-Carlisle)13萬4680元。

不過，在賓州、新澤西州和德拉瓦州構成的大區域中，費城藥劑師平均評薪高於該區域第二大市場匹茲堡的藥劑師，匹茲堡共約3070名藥劑師，平均年薪12萬5830元。

根據勞工統計局，2023年有最多藥劑師的大都會區當中，薪資排行榜前三名依序是華盛頓州西雅圖15萬1940元、加州洛杉磯14萬8600元、德州休士頓13萬7040元。

費城 賓州 新澤西州

上一則

年度水道報告：喬州經濟發展 威脅沿海飲用水

下一則

政府工作搶手 華府成應屆大學畢業生熱門求職地

延伸閱讀

灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫

灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫
加州人遷德州 多選擇北德都會區 當地居民憂紅州變藍

加州人遷德州 多選擇北德都會區 當地居民憂紅州變藍
建設損害社區 運輸部長：聯邦撥款「縫合」費城華埠

建設損害社區 運輸部長：聯邦撥款「縫合」費城華埠
布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」

布塔朱吉坦承賓州高速路傷害費城華埠 宣布撥款「縫合」

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

2024-05-15 10:27
下班尖峰時間從芝加哥開車出城，都得經歷漫長的塞車。(特派員黃惠玲／攝影)

全美不適合開車城 第1名在這裡 費城高居第5

2024-05-13 02:15

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲