費城藥劑師人數 居全美第4 薪資卻落百名外

費城藥劑師人數高居全美第四多，但薪資水平卻落在百名之後。(pexels)

根據勞工統計局最新資料，賓州費城 2023年藥劑師人數比前一年增加 10%，薪資也提高，平均年薪13萬3680元。與全美所有都會區相比，費城藥劑師人數排名第四，薪資卻在百名之外。

賓州、新澤西州 和德拉瓦州比鄰而處，其都會區藥劑師數量及其平均薪資不同。

費城地區去年受雇的藥劑師共7760名，位居全美第四，僅次於紐約市、洛杉磯和芝加哥都會區。

針對薪資，費城都會區藥劑師在全美都會區中排名第149 ，平均年收入13萬3680元，比2022年增加3%。

薪資在全美排行榜領先的都會區有好幾處位於加州，其中包括納帕(Napa) 18萬2380 元、舊金山17萬9500元、聖荷西(San Jose)17萬8920元，但這些地區藥劑師人數並未名列前茅。

費城地區藥劑師薪資比不上排名前面的加州各都會區，甚至低於俄勒岡州波特蘭市(Portland)的15萬3300元、 維吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville)14萬5050 元、亞利桑納州鳳凰城(Phoenix) 13萬4200元。

在費城週邊的三個州中，藥劑師平均年薪最高的地區包括賓州的錢伯斯堡-韋恩斯伯勒(Chambersburg-Waynesboro)13萬9530 元、賓州的威廉斯波特(Williamsport)13萬6710元、德拉瓦州的多佛(Dover)13萬5300 元、賓州的哈里斯堡-卡萊爾(Harrisburg-Carlisle)13萬4680元。

不過，在賓州、新澤西州和德拉瓦州構成的大區域中，費城藥劑師平均評薪高於該區域第二大市場匹茲堡的藥劑師，匹茲堡共約3070名藥劑師，平均年薪12萬5830元。

根據勞工統計局，2023年有最多藥劑師的大都會區當中，薪資排行榜前三名依序是華盛頓州西雅圖15萬1940元、加州洛杉磯14萬8600元、德州休士頓13萬7040元。