南澤西亞裔同盟 歡慶亞太裔傳統月

櫻桃山市長費雪爾(左二)肯定亞太裔的付出及貢獻，右三為該活動主贊助商鴻鵠商會集團主席陳李忠。（記者劉偉／攝影)

南澤西亞裔 同盟日前在新澤西南部的櫻桃山西高中(Cherry Hill West HS)舉行亞太裔傳統月活動，近50個華、韓、日、越、菲、印等族裔商家參與當天盛會，更吸引了1000多人到場共襄盛舉。

櫻桃山市長費雪爾(Dave Fleisher)、新州 國會眾議員 恩迪·金(Andy Kim)、國會眾議員諾克羅斯( Donald Norcross)助理 、活動主贊助商鴻鵠商會集團主席陳李忠、西高中亞太裔傳統文化課程試點負責人克裏斯蒂·李(Christy Lee)，以及櫻桃山區警官莫頓等嘉賓，在活動中紛紛鼓勵和支持亞太裔在新州發揮所長，也希望亞太裔關心及參與政治，用選票體現亞太裔的團結和力量。

南澤西亞裔同盟主席、羅格斯大學教授高霓主持活動，他說，過去幾年來，南澤西亞裔同盟組織亞太裔傳統月活動越來越受歡迎，規模不斷擴大，參加族裔和人數不斷增加，也受到當地主流社會的高度重視。

她感謝所有社團、商家的支持，更感謝籌備委員會辛苦的工作。

當天活動分兩個區進行，其中一區是慶祝儀式、文藝演出，節目精彩多元，其中包括華夏櫻桃山中文學校《花木蘭長絹舞》、《蒙古草原的魅力》、櫻桃山東高中日本學生協會的舞蹈《Yosakoi With Naruko》、南韓學生的《牡丹舞》《打擊樂》、賓州大學劍道俱樂部的《劍道示範》以及越南文化俱樂部、印度寶萊塢舞蹈等15個節目，充分展現亞太裔的豐富文化。