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新州美加歌舞晚會 近千觀眾共襄盛舉

記者劉偉／新澤西州報導
第二屆美加歌舞晚會圓滿落幕。（記者劉偉／攝影）
第二屆美加歌舞晚會圓滿落幕。（記者劉偉／攝影）

新澤西愛樂合唱團和新澤西學院中文部共同舉辦的第二屆美加歌舞晚會，日前在尤英市的新澤西學院梅奧音樂廳(Mayo ConcertHall)登場，近千觀眾到場觀看這場精彩紛呈的歌舞表演。

新澤西愛樂合唱團團長胡薇薇(右)、指揮喻笙華博士(左)。（愛樂合唱團提供）
新澤西愛樂合唱團團長胡薇薇(右)、指揮喻笙華博士(左)。（愛樂合唱團提供）

由畢業於南京音樂學院的女高音歌唱家胡薇薇在，2020年創建的愛樂合唱團，曾在新州和紐約市成功舉辦和參與過多場大型演出。她表示，該團很榮幸與其他客座合唱團、舞蹈家和音樂家，一起呈現一場特別的音樂會，展示豐富多樣的音樂風格和流派。

晚會演出由新澤西學院中文部的米家燕教授的朗誦《夜行紐約》開場，愛樂合唱團當晚由喻笙華指揮，鋼琴伴奏廖琪瑞，節目包括大合唱莫紮特的《Ave Verum Corpus》、約翰·拉特的《願主保佑你》，與新澤西學院聯合壓軸大合唱《鳳陽花鼓》等曲目，還有男聲小組唱《同桌的你》、女聲小合唱《向雲端》以及舞蹈《喜馬拉雅· 熱》等。

新澤西愛樂合唱團演出受歡迎。（記者劉偉／攝影）
新澤西愛樂合唱團演出受歡迎。（記者劉偉／攝影）
加拿大蒙特利爾中華文化藝術中心表演《碇步橋》。（記者劉偉／攝影）
加拿大蒙特利爾中華文化藝術中心表演《碇步橋》。（記者劉偉／攝影）

加拿大蒙特利爾中華文化藝術中心和蒙特利爾華夏(愛樂)藝術團，當晚也應邀參與演出。他們的歌舞節目包括《抬龍王》、《紙傘》、《碇步橋》、《如你所願》等，都贏得台下觀眾熱烈掌聲。

受邀加盟這次演出的，還有新澤西學院的合唱《朋友》、知名小提琴，中提琴家平德正，楊依諾的弦樂合奏、年輕拉丁舞藝術家Artem Kazaku與 AshleyYang的《倫巴、吉夫舞》，以及老朋友歌手團的小合唱《As Torrents in Summer 》、《西北雨直直落》等曲。

新澤西愛樂合唱團演出受歡迎。（記者劉偉／攝影）
新澤西愛樂合唱團演出受歡迎。（記者劉偉／攝影）

新澤西 雲端 紐約市

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