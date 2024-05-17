新州美加歌舞晚會 近千觀眾共襄盛舉

第二屆美加歌舞晚會圓滿落幕。（記者劉偉／攝影）

新澤西 愛樂合唱團和新澤西學院中文部共同舉辦的第二屆美加歌舞晚會，日前在尤英市的新澤西學院梅奧音樂廳(Mayo ConcertHall)登場，近千觀眾到場觀看這場精彩紛呈的歌舞表演。

新澤西愛樂合唱團團長胡薇薇(右)、指揮喻笙華博士(左)。（愛樂合唱團提供）

由畢業於南京音樂學院的女高音歌唱家胡薇薇在，2020年創建的愛樂合唱團，曾在新州和紐約市 成功舉辦和參與過多場大型演出。她表示，該團很榮幸與其他客座合唱團、舞蹈家和音樂家，一起呈現一場特別的音樂會，展示豐富多樣的音樂風格和流派。

晚會演出由新澤西學院中文部的米家燕教授的朗誦《夜行紐約》開場，愛樂合唱團當晚由喻笙華指揮，鋼琴伴奏廖琪瑞，節目包括大合唱莫紮特的《Ave Verum Corpus》、約翰·拉特的《願主保佑你》，與新澤西學院聯合壓軸大合唱《鳳陽花鼓》等曲目，還有男聲小組唱《同桌的你》、女聲小合唱《向雲端 》以及舞蹈《喜馬拉雅· 熱》等。

新澤西愛樂合唱團演出受歡迎。（記者劉偉／攝影） 加拿大蒙特利爾中華文化藝術中心表演《碇步橋》。（記者劉偉／攝影）

加拿大蒙特利爾中華文化藝術中心和蒙特利爾華夏(愛樂)藝術團，當晚也應邀參與演出。他們的歌舞節目包括《抬龍王》、《紙傘》、《碇步橋》、《如你所願》等，都贏得台下觀眾熱烈掌聲。

受邀加盟這次演出的，還有新澤西學院的合唱《朋友》、知名小提琴，中提琴家平德正，楊依諾的弦樂合奏、年輕拉丁舞藝術家Artem Kazaku與 AshleyYang的《倫巴、吉夫舞》，以及老朋友歌手團的小合唱《As Torrents in Summer 》、《西北雨直直落》等曲。