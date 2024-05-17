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新州騎電動滑板被撞 不適用行人理賠

記者張聲肇／綜合報導

新澤西州最高法院14日裁示， 騎電動滑板車被撞，和騎腳踏車不一樣，因此一旦發生意外，不適用行人被撞的條件理賠。

保險理賠書明列，低速電動滑板車騎士不靠「肌肉力量」行進，因此不算行人。腳踏車騎士須用力才能前進，就如走路人，因此理賠條件和行人一樣。

聯邦郡伊莉莎白市民凱可(David Goyco)2021年騎著兩輪的賽格威9號電動滑板車(Segway Ninebot Kick Scooter Max)時，遭汽車撞倒。

凱可要求進步汽車保險公司根據「個人傷害」條款理賠。新州1972年起就有關於個人傷害的「無過失理賠法」，不論肇事責任，承保公司對受保人均要付給有關醫藥費。進步保險公司以電動滑板車非汽車，騎士非行人為由，拒絕理賠。

凱可聘請律師打官司，結果地方法院和上訴法院都裁定敗訴，理由是受保戶騎電動滑板車受傷，不能要求根據「個人傷害」條款請賠。

律師上訴到最高法院，提出兩大論點：一、「無過失理賠法」規定的理賠對象包括腳踏車騎士。二、州長墨菲2019年簽署實施的法規也說，時速不超過20哩的滑板車形同一般腳踏車，不須登記、保險和駕駛執照，可以公然上路。

但上述說法未受到最高法院認同，因州長簽署的法規補充該州法典第39章電動汽車和交通法律，其中「無過失理賠法」包含保險公司沒錯，不過「無過失理賠法」適用於腳踏車騎士，是把騎腳踏車的人當作行人一樣，「使用肌力」驅動交通工具。

高院說，州議會大可把「個人傷害」的範圍擴大到低速電動滑板車，但「那是立法部門的事，非法院所能決定。」

保險 新澤西州 高院

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